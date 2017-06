Cadena merece la cárcel, no atención: Hipólito

Jesús Ruiz/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-31-20:45:51 Xalapa

El candidato a la alcaldía de Xalapa por MORENA, Hipólito Rodríguez Herrero, le vale lo que haga o deje de hacer la ex integrante de este partido, Eva Cadena Sandoval.



Así, negó que la imagen de ese instituto político se vea afectada por lo declarado por la diputada, pues a su parecer forma parte de una vieja historia.



En entrevista durante su cierre de campaña dijo que Cadena Sandoval no debe recibir más atención y que deberían meterla a la cárcel.



Sobre las encuestas que lo ponen por debajo de la preferencia electoral dijo que la verdadera encuesta se realizará el próximo 4 de junio.



De esta manera, durante su evento de cierre de campaña rechazó que esté en \"empate técnico\" con la candidata Ana Miriam Ferráez Centeno.



\"La gente está feliz, hicimos una campaña limpia, una campaña de propuesta, la gente está celebrando que logramos convencer a la mayor parte de la población de Xalapa y esperemos que el 4 de junio se confirme que este trabajo fue limpio y productivo\".



Subrayó que a partir de ahora se dedicarán a cuidar la elección dado que sus adversarios no saben ganar de otra manera que no sea comprando votos.



\"Vamos a cuidar todas las casillas, tenemos representantes en todas las casillas, hay observadores electorales de toda la ciudadanía y vamos a luchar porque sea una votación limpia, vamos a neutralizar el dispositivo corrupto que quiere echar a andar el PAN y PRD\".



Respaldado por el diputado federal y ex candidato a la gubernatura del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, así el dirigente estatal de esta fuerza política, Manuel Huerta, agregó que los xalapeños harán historia e impulsarán un cambio social irreversible.



\"Tenemos que acabar con años de corrupción, con años de gobiernos ineptos, con una fauna que ha depredado nuestros fondos públicos y ha lastimado severamente el futuro de nuestra población\".