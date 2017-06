Terminan campañas electorales en zona centro

En el último día que marca el Organismo Público local Electoral y el Instituto Nacional Electoral para la promoción del voto a institutos políticos, coaliciones y candidatos Independientes, cinco aspirantes a ocupar Alcaldías en municipios de la región realizaron su cierre de campaña.



En Orizaba Nury Aguilar del Partido Nueva Alianza agradeció a los ciudadanos el brindarle la oportunidad de escuchar sus propuestas en un municipio donde queda poco por hacer en materia de infraestructura pública, pero mucho por trabajar en el tema social, equidad de género, atención a grupos vulnerables y comunidades.



En su mensaje a los orizabeños que asistieron a un conocido salón del poniente de la ciudad, la candidata acompañada de su planilla, familiares, amigos y equipo de campaña dijo que los ciudadanos ya tienen claro quién ama a Orizaba, pues en su gobierno no sólo se tendrá una ciudad embellecida sino que se acabarán las carencias en los distintos sectores que hacen de Orizaba un pueblo grande.



Mendoza tendrá el 1 de enero un Gobierno sin partidos políticos: Romero Aquino

En Ciudad Mendoza Enrique Romero Aquino candidato Independiente reunió a un importante número de mendocinos en avenida Hidalgo, aun costado del Palacio de Gobierno donde dijo a partir del 1 de enero no gobernarán más los partidos políticos.



“He tenido la oportunidad de ostentar diversos cargos y de tener responsabilidad. Tengo dos casas, dos vehículos y una cuenta bancaria de 110 mil pesos, no tengo nada que ocultar por eso anuncio lo que tengo para cuando salga ustedes sean testigos de que mi comportamiento será ejemplar”.



“No vengo a saquear ni robar, vengo a trabajar codo con codo y mano con mano, soy político de carrera. No se le puede fallar a la gente y así como yo voy con todo, que no descansemos y al día de hoy anuncio que llevamos 4 mil 950 votos duros que acudirán a las urnas y vamos a llegar a la barrera de los 5 mil y con ello ganaremos la elección”, señaló.







Abatir rezago de infraestructura municipal y organizar a la sociedad mi prioridad: Erik del Ángel



En Ixhuatlancillo el Maestro Erik del Ángel Ponce Delgado del Partido Encuentro Social, PES, tuvo la capacidad de conjuntar a pobladores originarios nahuablantes y familias de la zona urbana para asegurar que de ganar la elección del 4 de junio se abatirá el rezago de infraestructura social y municipal.



“Pero además, vamos a trabajar en reorganizar a la sociedad. En conjuntar esfuerzos en la zona urbana, en la zona rural e indígena y juntos generar un verdadero cambio en el municipio de Ixhuatlancillo con la firme intención de mejorar las condiciones de vida”.





¡Ya no más de lo mismo!



“No somos políticos, somos ciudadanos”, pronunció Julián Ramos Hernández, candidato del Partido Nueva Alianza al señalar que los ciudadanos ya no quieren más de lo mismo. Que el gobierno del cambio debe emanar del compromiso ciudadano de conformar sociedades desarrolladas y no beneficiar a unos cuantos.



El compromiso, dijo es con el pueblo, es con el municipio donde se vive y se respira el hastío que han dejado anteriores gobiernos. Es tiempo de cambio y de recuperar la grandeza de este municipio.



Frente a la escuela Esfuerzo Obrero, Ramos Hernández hizo el compromiso de enaltecer el esfuerzo de los obreros, su patrimonio, sus logros y su grandeza, asegurando que el 4 de junio Ciudad Mendoza ganará al votar por ciudadanos.







Por un gobierno humanista vamos por el progreso de Río Blanco



Griselda Lagos Delgado, candidata del Partido Encuentro Social, PES señaló en su discurso que por un Gobierno Humanista y de servicio el progreso del municipio de Río Blanco se verá fortalecido cuando se vote por un ciudadano y no por un político.



En la caravana que inició en los Arcos de Río Blanco y concluyó en la Casa del Campesino, amas de casa, hombres y adultos mayores manifestaron su interés por promover el cambio.