¡Gossip Girl regresará en una película!

2017-05-31-20:10:39

Por medio de las redes sociales de Cinépolis circuló que la famosa serie estadounidense Gossip Gril, regresará con una película.



El anuncio generó gran emoción entre los seguidores quienes esperan saber más de la historia escrita por Cecily von Ziegesar.



“¡Paren todo! Confirman que habrá película de #GossipGirl. ¿Quién se muere por ver el regreso de Serena Van Der Woodsen y Chuck Bass? You know you love me. XOXO, Gossip Girl”, comentó en su cuenta de Facebook oficial Cinépolis.



Con información de SDPnoticias

