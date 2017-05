Sexagenario se quita la vida en Veracruz

Carlos Parra/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-31-17:37:54 Veracruz Un sexagenario que padecía enfermedades​ y tenía problemas económicos se quitó la vida ahorcándose en el interior de su casa localizada en la colonia Libertad de Expresión.

Los hechos se dieron a eso de las 10 de la mañana de este miércoles en la vivienda de la calle Belisario Domínguez, entre Bartolomé Padilla y Mario de la Reguera de dicha colonia.



Al ser alertados de un intento de suicidio acudieron al sitio parámedicos de la Cruz Roja, Policía Naval y Estatal, quienes al ingresar a una de las recamaras confirmaron el deceso del hombre.



Se trató de Ernesto C. M., de 63 años, el cual pendía del cuello con una mecate que ató a los barrotes de una ventana.



El hallazgo lo realizó un vecino que fue a buscarlo, pues la ex esposa del finado se le hizo extraño que éste no contestará su celular desde la tarde del martes.



Más tarde autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y encontraron una carta póstuma de tres hojas que tenían las fecha del 30 de mayo del año en curso, su nombre y firma.



"No se culpe a nadie de mi muerte, mi salud no me deja otra salida, tengo epoc, diabetes, hipertensión, taquicardia y ya no puedo trabajar y no tengo recursos para subsistir, gracias", decía la primer carta.



"A mi hija Mercedes, perdón. No tengo recursos físicos ni económicos para continuar con la responsabilidad de tu educación, continúa con tu mamá y has las cosas bien, no como yo, otra vez perdón, te quiero", este mensaje fue dirigido a su hija de 12 años de edad.



La última pedía disculpa por la decisión que tomó, pues no tenía de otra a un hombre de nombre Beto.



Finalmente las autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y levantamiento del cadáver, siendo llevado al Semefo para la necropsia de ley.