Policías llevan a ebrio hasta su casa y toman 'selfie' del recuerdo Tweet Los agentes decidieron tener una prueba por si acaso Reece no recordaba cómo llegó a casa. Redacción - 2017-05-31 17:16:53 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-05-31-17:17:13 Redacción Reece se encontraba tan ebrio cuando la policía de Tasmania, Australia, lo recogió de un taxi y lo llevó a su casa para acostarlo y taparlo.



Sí, sorprendentemente recibió el cuidado de un bebé tras haber abordado el vehículo. El conductor se encontraba tan molesto con su actitud que llamó a los agentes. Ellos revisaron sus bolsillos y hallaron su identificación, de donde sacaron la dirección.



Al despertar, el joven tomó su teléfono y quedó boquiabierto al encontrar como foto de pantalla una imagen suya en compañía de los oficiales.



"Los cabrones se hicieron selfies a traición después de llevar mi culo borracho a casa. ¡Qué putas leyendas!", escribió en su perfil de Facebook.



No obstante, la policía también realizó una publicación en la que recomienda a los jóvenes planificar el regreso a casa antes de que sus condiciones sean irreversibles.



"Como estaba un poco perjudicado, los agentes dejaron constancia del momento, por si se daba la probable situación de que no recordara cómo había llegado a casa", se lee en el post.



Con información de El Mundo/SDP Noticias

