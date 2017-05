Corruptos provocan tragedias humanas: MC

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Armando Méndez de la Luz, expuso que los gobernantes corruptos provocan tragedias humanas y han hecho mucho daño a Veracruz al truncar la calidad de vida de la población.



Y es que resaltó, lo grave de quienes gobiernan y se corrompen no sólo queda en los recursos públicos que se roban, sino en cancelar oportunidades de estudio, trabajo y acceso a mejores niveles de vida para millones de personas.



\"Por su ineficiencia y voracidad se dedican a hacer negocios, a gozar las mieles del poder y de esa manera descuidan su trabajo; cancelan oportunidades de desarrollo, empleo y mejoramiento de la gente; originan tragedias familiares porque muchas personas dejan de estudiar, padecen hambre, mueren por desnutrición y falta de atención médica o tienen que emigrar y abandonar a sus seres queridos para buscar las oportunidades de empleo que un buen gobierno les debe propiciar\".



VERACRUZ, HARTO DE VERDUGOS



Muchos gobernantes han confundido su deber en el poder público, con sentirse \"mandarines y superiores a su jefe, que es el pueblo que les encomendó una gran responsabilidad\".



Los funcionarios públicos, resaltó, \" deben vivir en la medianía, ser sencillos, honestos y trabajar sin exigir ni esperar privilegios especiales\".



Al respecto, y en el marco del cierre de campañas de los candidatos a ediles, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano conminó a la población para reflexionar su elección y escoger bien a sus gobernantes.



\"No vuelvan a votar por los mismos que siempre los traicionan. Ya no voten por sus verdugos... Los veracruzanos ya estamos cansados de gobernantes corruptos, simuladores y mediocres, porque nos han hecho mucho daño\", acentuó Armando Méndez de la Luz.