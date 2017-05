PAN Y PRD, lacayos de Yunes Linares: OCCVER

Roger López/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-31-17:13:01 Xalapa El fundador del Observatorio y Contraloría Ciudadana AC, Hilario Arenas Cerdán, calificó como una falta a la inteligencia de los veracruzanos el "destape" que hicieran los dirigentes estatales del PAN y PRD, del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para ser precandidato a la presidencia.

El fundador del Observatorio y Contraloría Ciudadana AC, Hilario Arenas Cerdán, calificó como una falta a la inteligencia de los veracruzanos el "destape" que hicieran los dirigentes estatales del PAN y PRD, del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para ser precandidato a la presidencia en la elección de 2018, tras considerar que como mandatario está "reprobado".



\"En México y en Veracruz los partidos están en plena decadencia, están obsoletos, es una falta a la inteligencia de los veracruzanos que tanto un presidente como el otro, hagan un pronunciamiento de esa magnitud cuando hasta hoy Miguel Ángel Yunes Linares para la mayoría de los veracruzanos está reprobado. Tanto el PAN como el PRD actúan como sus lacayos \".



Y es que dijo aunque prometió que acabaría con la inseguridad, se han incrementado en más del 100 por ciento los hechos delictivos sobre todo los de alto impacto como los secuestros y \"levantones\".



En el caso del empleo, criticó que miles de burócratas se hayan ido a las calles y que muchos no tengan ni para alimentar a sus familias.



\"Esa es una situación grave que ha cometido el gobierno que preside Miguel Ángel Yunes Linares, estamos en contra de que lacayos como son los presidentes de los partidos hagan esa manifestación pero ya no engañan a la mayoría de los veracruzanos\", agregó.



En ese tenor invitó a los más de 5 millones de veracruzanos que están en el padrón electoral a salir a votar el próximo 4 de junio por el candidato y partido de su preferencia.



Sin embargo, advirtió que el Observatorio y Contraloría Ciudadana anulará su voto dado que no creen ni en los políticos ni los partidos que tanto dinero le cuestan a los mexicanos.



\"Tan solo este año los partidos, tuvieron más de 4 mil millones de pesos de prerrogativas cuando en Veracruz tenemos 4.7 millones de pobres y gente de pobreza extrema y estos partidos políticos gastándose el dinero del pueblo en campañas. No hay transparencia en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, no hay rendición de cuentas, en mucha opacidad, eso es lo que prevale y nos duele\".