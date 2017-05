Estado mexicano, en deuda con infancia de Veracruz

El Estado Mexicano tiene una gran deuda con los niños veracruzanos y mexicanos en general, debido a la violencia que se vive, al alto índice de robo y desaparición de menores, ya que no está garantizada su seguridad, expresó en entrevista Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).



Veracruz, refirió, presenta gran número de casos de personas desaparecidas, entre ellas menores de edad que están a merced de la violencia que se padece, incluso, indicó, de grupos delictivos que \"usan a los menores como mercancía\".



El problema ante ello es que las autoridades están quedando mucho a deber a la infancia tanto en Veracruz como en todo el país en general.



\"Estamos en un momento de crisis de derechos humanos, y el Estado Mexicano no lo ha querido reconocer públicamente y eso es un problema, porque no se pueden tomar acciones apropiadas...México está en una deuda profunda con su infancia\".



La violencia que afecta a los menores, enfatizó, \"es responsabilidad del Estado que no garantiza la seguridad para que un niño pueda salir a la calle a jugar y crecer en un medio social sano, y por permitir que crímenes contra niños y niñas queden impunes\".



El Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México reiteró que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, el treinta por ciento son personas menores de edad, tratándose principalmente de menores entre 0 y 4 años y de entre 15 y 17 años, reiteró.



Esto revela , deploró, que \"los derechos de los niños, por lo tanto, no están garantizados\".