Transportistas compramos combustibles robados porque son más baratos y puros: presidente de la Amotac

El presidente nacional de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac), Rafael Ortiz Pacheco, admitió que consumen combustible robado debido a que es más económico y en ocasiones más puro al de una gasolinera.



Responsabilizó al gobierno de permitir el ilícito pues las bodegas operan a la vista de todos y Veracruz es de los estados donde se consigue fácilmente dicho combustible.



Citó de ejemplo la zona de Orizaba donde es común ver cerca de la carretera estos puntos de abastecimiento mientras que en la zona de Cardel existen otros locales que también son conocidos.



Justificó que la situación económica que impera en el país y el alza a los diversos insumos obliga a adquirir este tipo de combustible pues es más económico.



"Si lo estamos consumiendo porque es un combustible más barato y completo, ya que las gasolineras nos venden un combustible sucio e incompleto entonces si nos lo ofrecen así cómo está la economía del transportistas lo estamos comprando.



Acusó que los "chupaductos" operan bajo el cobijo de la autoridad pues saben dónde distribuyen lo robado y no hay detenidos.



"En todo el país, aquí en el Estado de Veracruz a la subida de Orizaba están las huachicoleras a la orilla de la carretera, no tienen un mes o dos y no existe autoridad que los quite".



Afirmó que los puntos de ventas se identifican fácilmente, ya que tienen mecheros o alguna otra seña y el ilícito no se erradicará hasta que la autoridad cumpla con sus funciones.



"Vamos a considerar que si es normal, esto tiene muchos años y no han sabido ponerle remedio. En el Estado se vende en la carretera rumbo a Cardel, hacia la costa, todos lo estamos consumiendo, hasta los particulares ya que no es únicamente diésel lo que se vende, también se vende gasolina".



Finalmente señaló que la inseguridad en carreteras del país se mantienen y acusó que al día roban hasta 10 unidades en diferentes puntos.



En algunos casos solo se llevan mercancía y en otros el camión completo.