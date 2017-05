Destape de MAYL, para restarle votos a AMLO: Morena

El destape del gobernador Miguel Angel Yunes Linares para contender por la candidatura del PAN para la Presidencia de la República es una intención más de restarle votos al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador además que no trascenderá, señaló el presidente del Consejo Estatal de Morena, Carlos Andres Morales Mar.



Expresó que con ello las dirigencias estatal del PAN y del PRD únicamente están avalando el desempeño del mandatario estatal incluida su labor en el ISSSTE, como diputado federal, entre otros.



"Están avalando lo mal que ha manejado él el estado, lo mal que ha dirigido el ISSSTE, cuando era responsable de las cárceles del país al escaparse el Chapo por la puerta. Todas las propiedades que él tiene tanto en México como el extranjero, y como piensan que la gente vaya a respaldar a una persona que está fuera de competencia. Para nosotros no es preocupante".



Condenó que el actual mandatario estatal pretenda dejar en la gubernatura a Miguel Angel Yunes Márquez quien está por concluir en la alcaldía de Boca del Río y que quiera que Fernando Yunes, su otro hijo, quede como presidente municipal de Veracruz.



"Parece un plan en el que haya que poder en las instituciones al clan de la familia porque su idea es que venga el otro hijo para sustituirlo a él, luego quiere al otro hijo en la alcaldía y hay uno más que le maneja el financiamiento y llevarse el dinero a paraísos fiscales y es imposible que la gente no se de cuenta".



Consideró que las declaraciones no van a trascender sobre todo porque Morena se encuentra posicionado en el ámbito nacional y López Obrador ganará la contienda en 2018.



Hizo énfasis en el crecimiento que ha tenido Morena a pesar de ser un partido de reciente creación por lo que seguramente tendrá resultados importantes en las elecciones de este año.



"Yo no creo que él llegue a ese cargo, sería un pueblo que no tiene memoria. Yo quiero recomendarles y exhortarlos a que no caigan en la compra del voto. Que practiquen la democracia, está prohibido el condicionamiento del voto. Exhortamos a todos a que se comporten a beneficio de la sociedad y democracia".