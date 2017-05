Exigen destitución de directora en primaria de Soconusco

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-31-12:42:27 Soconusco

Maestros y padres de familia del turno matutino de la escuela primaria Benito Juárez García se manifestaron pacíficamente frente al plantel educativo, esto para pedir la destitución de la directora Rafaela Saiz Guevara quien se opone al progreso de la institución además de que los profesores trabajaron bajo protesta.



La maestra Giovanna Claudia Navarro manifestó que desde la llegada de Rafaela Margarita Sáiz Guevara a este plantel no ha puesto de su parte para el progreso de la institución ya que la maestra no tiene las herramientas necesarias para fungir con directora, hay muchas deficiencia, no sabe dialogar, ni mucho menos resolver los conflictos, al igual que no tiene la capacidad para dirigir y organizar, esto ha impedido que poco a poco la educación para los niños soconusqueños vaya en declive.