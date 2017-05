'Alvarado no puede regresar al pasado’: Marliz

Marliz Platas Luna, abanderada del PAN-PRD aseguró que se encuentra comprometida con el pueblo de Alvarado.



Aseveró que realizó una campaña intensa y cercana a la gente por lo que lo que está segura de que obtendrá el triunfo este 4 de junio.



“Alvarado no puede regresar al pasado, tenemos que trabajar duro autoridades y sociedad para que esto cambie, dijo la candidata del PAN-PRD por Alvarado.



Señaló que caminó 12 horas diarias dando a conocer su plataforma política a los ciudadanos por lo que concluye fortalecida ya que se sumaron a su proyecto liderazgos de distintos sectores.



“Los invito a ir a ejercer el voto este domingo, es un derecho, una obligación como ciudadanos elegir a los gobernantes. Confío en que van a estar muy cuidadas las elecciones, que no haya temor, que no se dejen intimidar y que voten por Marliz Platas, por la coalición PAN- PRD”.





Sus COMPROMISOS



Educación: El programa de becas incrementará a mil 500 alumnos; mayor inversión en obras y acciones a favor de escuelas públicas; donar mil computadoras durante la gestión.



Turismo: Promoción de las tradiciones a nivel nacional y estatal; programa de apoyo a restaurantes de Alvarado con la promoción de la gastronomía; impulso a la promoción e inversión en el ramo hotelero.



Seguridad Pública: creación de la red “segurichat” para que de forma anónima los ciudadanos denuncien; duplicar el número de patrullas y elementos policiacos; policía metropolitana Boca del Río y Medellín.



Deporte: creación de nuevos espacios deportivos; creación del fondo para el impulso de deportistas; integración del primer comité deportivo nivel familiar.



Infraestructura: Invertir en la red de drenaje y agua potable; nuevos pozos profundos; construir las plantas de tratamiento Antón Lizardo, Mandinga y La Cabecera; pavimentaciones con concreto hidráulico.



Los compromisos con la Riviera Veracruzana son: Creación del Consejo Ciudadano para Obra Pública e Infraestructura, representado por los fraccionadores para el desarrollo ordenado y sustentable.



Descentralización de los servicios públicos con la creación de una oficina de servicios municipales con la operación autónoma.



Creación del control operativo de seguridad de Protección Civil que contempla el sistema de monitoreo mediante video vigilancia.



Solicitará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes municipalización del trayecto carretero desde Puente el Estero hasta el Fraccionamiento Real Mandinga.