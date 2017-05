Minatitlán ya decidió, Ciro porras será Presidente Municipal

Mario Zepeda/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-30-22:17:54 Minatitlán

Escuchamos a la gente con respeto y humildad, basados en una campaña limpia y de propuestas destaco el candidato, Ciro Porras.



Arrasador cierre de campaña realizo el candidato de la coalición PRI-PVEM, Ciro Félix Porras, en donde más de 10 mil personas se desbordaron para respaldar al “Candidato del pueblo”, al candidato amigo, de quien consideran es la mejor opción para que los represente en la Presidencia Municipal de Minatitlán.



El “Candidato del Pueblo” como tienen a bien llamarle sus amigos, sacó la casta de político nato que tiene, por lo que pese a más de 10 días de arrancadas las campañas, él logró no solo unificar a los priistas, más allá logró conjuntar a miles de priistas que ayer salieron a las calles, para dar el voto de confianza al joven abanderado tricolor de la alianza “para que resurja Veracruz”.

Ciro expresó que “fue una campaña de solo 18 días, para algunos pensaban que era una desventaja, pero están equivocados, un servidor representa un proyecto de hombres y mujeres trabajadores, de familias petroleras, transportistas, campesinos cenecistas, taxistas , urbaneros, maestros y jóvenes, porque no son los partidos los que hacen a la persona, la persona hacemos al partido” destacó.



Mostró agradecimiento a quienes en sus colonias y comunidades le recibieron y le han patentizado su apoyo para este 4 de junio, con esa seguridad dijo “Vamos a ganar y a invitar a quienes no creyeron en el proyecto, que vamos a trabajar”, comprometiéndose a trabajar por los hombres, las mujeres, los jóvenes, los abuelitos, los niños.



Durante la majestuosa caminata, estuvieron presentes el presidente del PRI, Arturo Zechy Enríquez , la señora Reyna León, en representación del líder Jorge Wade , Jorge Wade Zúñiga , la licenciada Guadalupe Porras, Dr Rogelio Sánchez, Blino Hernández por la CNC, como algunos integrantes de su planilla.