Pide López Obrador actuar contra operativo del PRI en Edomex

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió “por favor” a los habitantes del Estado de México que difundan “el manualito” para “identificar una operación de compra de voto” que publicó en su cuenta de Facebook.



En un video de 3.17 minutos, el tabasqueño comenta que dicho manual tiene el objetivo de plantearle a los mexiquenses qué hacer el día de elección, el próximo domingo 4 de junio, para defender el voto sin violencia.





“Ahí vienen los pasos sobre cómo actuar ante la movilización que vienen organizando los del PRI, que le llaman la reunión con ‘casas amigas’, con ‘maestros, alumnos’, donde van a acarrear a la gente para entregarle dinero a cambio de votos”, indicó.



Se trata, añadió, sobre cómo enfrentar este operativo sin violencia pero participando todos.



“Este no es un asunto de la maestra Delfina –la candidata de Morena al gobierno mexiquense– o de los dirigentes de Morena. Es asunto de todos acabar con la corrupción en el Estado de México”, añadió.



López Obrador recordó que Morena va “muy bien” en las encuestas electorales sobre la elección del Estado de México. “Pero ha dicho Enrique Peña Nieto, así de manera directa, que prefiere entregar la Presidencia pero no el gobierno del Estado de México. ¡Imagínense lo que están tramando! Por eso es importantísima la movilización ciudadana pacífica”, añadió.



Luego resaltó que en el manual vienen las indicaciones, pero lo más importante, lo que más miedo le tiene Peña Nieto y el PRI es a la movilización de la gente, porque si el domingo sale a votar más de 60% de los electores “ya va a ser un hecho consumado que la maestra Delfina va a gobernar la entidad federativa más poblada y se va a dar una buena noticia al mundo”, indicó.



El manual



En el manual “Identificar una operación de compra del voto”, se presentan en círculos las imágenes de cómo movilizarán a la gente. En principio, días antes o durante la jornada del 4 de junio, se debe identificar el movimiento de un nutrido grupo de gente en domicilios cercanos donde los ciudadanos emitirán su voto.



Después, en dichos domicilios denominados por los priistas como “Casa Amiga”, se organizarán para promover la compra del voto. Son casas donde se reparten desayunos o aparentan celebrar fiestas antes de comenzar la votación. También se podrá observar el desplazamiento masivo e inusual de vehículos y transporte público en zonas aledañas a las casillas.



Se observará a los “operadores” denominados por el operativo priista como “profesores”, con listas de padrones electorales en mano, realizando múltiples llamadas por celular y movilizando contingentes de personas, llamadas “alumnos” a las casillas.



A su vez, “lograrás observar la entrega de despensas, víveres, tarjetas de programas sociales o materiales de construcción. Aunque en muchas ocasiones el pago por la compra del voto se realiza a la luz pública y también se puede ver gente entregando dinero a personas para asistir a la casilla o después de ejercer el voto”.



Acciones



El manual recomienda que identificando algunos de los elementos mencionados y ubicando a las personas que lo hacen, es necesario recordarles que sus acciones representan un delito electoral.



“Es importante que todos los morenistas y sus vecinos hagan un monitoreo en toda la sección electoral” para ubicar los puntos donde se realicen las operaciones de la compra del voto para obtener evidencia, denuncias, o inhibir e impedir esa acción.



En caso de localizar una “Casa Amiga” se debe avisar a militantes de Morena o vecinos para mantener un monitoreo constante, documentando con fotografías y videos, para que una foto que esté tomada como evidencia se observe en la primera plana de un periódico del día.



Es preciso hacer presencia física de militantes de Morena y vecinos en alguna de esas casas para realizar una manifestación de descontento por la compra del voto. La protesta puede hacerse con carteles, mantas, lonas, megáfonos, cacerolas “u otros objetos que no inciten a la violencia y debe ser en todo momento pacífica”.



Es imprescindible notificar a las autoridades sobre el descubrimiento de las “Casas Amigas” u operación de compra del voto del PRI. En caso de que las autoridades sean omisas, se deben realizar acciones de resistencia civil pacífica como tomas pacíficas de calles y vías o clausuras simbólicas, entre otras medidas. Incluso avisar a algunos contactos del directorio de medios de comunicación.



Morena procurará ofrecer en todo momento asesoría a los militantes con el fin de fortalecer y respaldar su labor, se añade en el manual que se puede descargar de la página de López Obrador en Facebook.



iNFORMACIÓN TOMADA DE:

http://www.proceso.com.mx/488729/pide-lopez-obrador-actuar-contra-operativo-del-pri-en-edomex-video