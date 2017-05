En Tres Valles asaltan camión de Coca Cola

Marcelino Pablo/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-30-21:54:01 Tres Valles Los sorprendieron afuera de una tienda

Dos sujetos que se cubrieron el rostro y empuñaban pistolas tipo escuadra, sorprendieron a los dos tripulantes de un camión repartidor de la empresa Coca Cola, que estaban surtiendo en una tienda del entronque a los Naranjos, para asaltarlos y llevarse todo lo de valor que traían.



El atraco se consumó la tarde de este martes, efectivos Policiacos detectaban el camión repartidor de la empresa Coca Cola con bodegas en Tierra Blanca, circulando en el tramo de la colonia Oaxaca hacia los Naranjos y los tripulantes del repartidor le hicieron señas.



Fue ahí cuando los dos empleados de la empresa Refresquera, con domicilio en la ciudad de Tierra Blanca, le mencionaron a los uniformados, que habían sido asaltados.



Aseguraron que a eso de las 14:00 horas se encontraban surtiendo una tienda de Abarrotes "Ahorrará" en esa zona, cuando se acercó un automóvil donde descendieron dos sujetos mismos que se dirigieron hasta donde estaban ellos, desenfundando armas de fuego de grueso calibre, los amagaron y los llevaron al automóvil donde se los llevaron privados de la libertad, no sin antes alcanzar a escuchar que el camión lo movían de ese lugar.



Fue hasta la zona del poblado número 5 a la altura del basurero donde los dejaron tirados, no sin antes haberles robado todo el dinero que llevaban, unos tres mil pesos en efectivo, producto de la venta, sus celulares, una cadena, unos doscientos pesos de uno de ellos y setecientos del otro.



El chofer presentaba unas lesiones en la cabeza ya que explicó que lo agredieron con la cacha de la pistola.



Los oficiales le manifestaron a los dos empleados que acudieron a interponer la formal denuncia ante la Fiscalía para las investigaciones correspondientes, de los ladrones no se supo nada.