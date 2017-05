México, en transición a energías renovables

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-30-21:51:21 Imagen del Golfo

Expertos reunidos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguraron que si bien no hay una sola fuente renovable que pueda competir con el petróleo, la transición del país hacia ese tipo de energías lleva una marcha ascendente.



En México la generación de energía mediante fuentes renovables es del 14%, un crecimiento que se ha incrementado en los últimos años. “Tenemos un gran potencial en la solar, eólica y geotérmica”, sostuvo Jesús Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables (IER).



En el último de los foros universitarios “La UNAM y los desafíos de la nación”, esta vez dedicado a las Energías Sustentables, señaló que en el mundo existe un 21% de generación mediante energías renovables, con mayor crecimiento en la solar. “El impacto de las fuentes renovables de energía se aprecia en el crecimiento de empleos de calidad”, puntualizó.



Del Río resaltó que las energías renovables se han abaratado con el paso de los años y algunas son competitivas en el mercado. “Se requiere un cambio de paradigma, porque no hay una sola fuente renovable que pueda competir con el petróleo, es la mezcla de varias lo que lo logra”.





En estos temas, prosiguió, falta personal capacitado, desde el nivel técnico hasta el doctorado, por lo que invitó a fomentar la red de capacidades para generar innovación desde la sociedad. También sugirió fomentar la multidisciplina y el enfoque sistémico, y celebró que existan 30 instituciones en el país que forman nuevos especialistas.



“En la UNAM debemos ser ejemplo y continuar con la formación de jóvenes en el área; hay que generar nuevo conocimiento, pues los artículos científicos no son suficientes”, destacó.



Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de la Facultad de Ciencias (FC), afirmó que se trata de un tema trascendental si se piensa en el equilibrio del planeta, y además está impactando en las nuevas tecnologías.



En el auditorio Yelizcalli de la FC, expresó que los problemas ambientales ocurren porque se antepone lo económico a lo social y se continúa una forma de vida que genera contaminación, erosión y desaparición de especies. “No se cambian las formas de producción y hay compromisos ambiguos y patrones de consumo equívocos”.



Durante la mesa uno, dedicada a una valoración institucional del tema y moderada por Mireya Ímaz Gispert, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad (PUES), Juan Ignacio Navarrete Barbosa, director general adjunto de políticas energéticas de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, comentó que la reforma energética transformó al sector y hoy existe un nuevo marco regulatorio en el que muchas instituciones pueden participar.



La Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé que la eficiencia energética y las energías renovables contribuirán a la mitigación del cambio climático en el 2050, dijo.

Hasta ahora, subrayó, el mercado petrolero sigue siendo el de mayor demanda, aunque el de energías renovables está creciendo. Como meta para el 2050, añadió, el gobierno mexicano piensa generar 37.7% mediante fuentes de energía renovable.



Luis Alfonso Muñozcano Álvarez, director general adjunto de Energías Renovables de la Secretaría de Energía, informó que para 2024 se planea generar el 35% de la energía del país a partir de las llamadas energías “limpias”.



Actualmente se genera más electricidad con energías limpias y está creciendo el área de la eólica, fotovoltaica y de cogeneración. Sin embargo, criticó, en el país no se aprovechan los recursos que brinda la basura para producir biomasa.



“En estos momentos no se puede ser sólo consumidor, llegó el momento de responsabilizarnos como ciudadanos de la generación energética”, lanzó.



Por su parte, Víctor Hugo Ventura Ruiz, jefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), apuntó que el desplazamiento de hidrocarburos por fuentes renovables es un cambio lento, una transición de más de cien años.



Finalmente, consideró que es insostenible el estilo de desarrollo dominante, porque está asociado al deterioro ambiental y la inequidad.