Brasil le pide a PGR mantener 'confidencial' información sobre sobornos de Odebrecht

El Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot, envió un oficio a la Procuraduría General de la República (PGR) para aclarar que la información que comparta sobre los presuntos sobornos de directivos de la constructora Odebrecht a funcionarios mexicanos debe permanecer como \"confidencial\" mientras la investigación del caso siga en marcha.



De acuerdo con la justicia brasileña, directivos de Odebrecht entregaron más de 450 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 11 países entre los años 2008 y 2014. Las dádivas habrían servido para obtener licitaciones de obras públicas. En el caso de México, en diciembre de 2016 dos directivos de la empresa brasileña declararon ante una corte de EU que los sobornos a funcionarios superaron los 10 millones de dólares.



Un acuerdo de cooperación estableció que este 1 de junio la procuraduría brasileña debe reportes de su investigación a las fiscalías de Perú, México, Guatemala, Argentina, Ecuador, Venezuela, Panamá, Colombia, Mozambique y Angola. Sin embargo, el oficio girado anoche por el procurador Janot señala que una solicitud al Supremo Tribunal Federal concedió que la información compartida se mantenga \"bajo reserva\" y que las autoridades correspondientes asuman el compromiso de no proceder legalmente contra los directivos de la constructora responsables de los ilícitos.



De momento, sólo República Dominicana ha firmado acuerdos con Odebrecht y hasta ahora ha logrado el arresto de 14 servidores públicos señalados por el caso. De acuerdo con Janot, la reserva de información obedece a que la publicidad de los reportes podría afectar las investigaciones en curso. En abril, una revista brasileña nombró al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, como uno de los posibles involucrados en las operaciones ilegales de Odebrecht en México, pero el ex funcionario desmintió dicha versión.



