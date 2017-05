Jorge Yunis cierra campaña en Barrillas

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-30-21:27:58 Coatzacoalcos El candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos por el Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Yunis Manzanares

El aspirante a la presidencia municipal por el Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Yunis Manzanares, la tarde de este martes cerró su campaña en una cancha deportiva de la congregación de las Barrillas, donde le reitero a más de 250 asistentes que no es político y no llego a dar mensajes que no tienen sentido.



"En Coatzacoalcos hay candidatos que dicen que son la esperanza, y Veracruz ya no tiene esperanza de tantos problemas, y otros nos dicen que el cambio siga cuando llevamos 500 desaparecidos en cinco meses, si me dan la oportunidad voy a cambiar Coatzacoalcos", expresó el candidato.



Reiteró que el próximo 4 de Junio es la oportunidad de hacer un cambio, y dijo que no necesita llenar un parque para llevarse el triunfo en las elecciones.



A su cierre de campaña lo acompañaron los integrantes de su planilla de regidores y sindica, y un representante a nivel nacional de esta organización política, asegurando que quienes lo han acompañado durante este proceso electoral no son políticos, sino ciudadanos.





"Aquí no hay ninguna persona que no hayamos traído a la fuerza, los que vienen aquí vienen por su voluntad, soy gente valiosa y que viene por un cambio", señaló el ex subprocurador de justicia de la zona sur, descartando que hubo acarreados.



Para finalizar les pidió que salga a votar este próximo domingo por el partido Movimiento Ciudadano, y hará cumplir las promesas como apoyar en la educación.