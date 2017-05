Accidente deja un muerto en la Xalapa-Veracruz

Gary Montes/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-30-21:24:11 Puente Nacional Un fuerte accidente se registró la mañana de este martes sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz, a la altura del kilómetro 59 ubicado sobre la localidad de Chichicaxtle perteneciente al municipio de Puente Nacional.

Producto de este aparatoso accidente dejó un saldo de una persona sin vida, incluyendo a tres jóvenes originarios del estado de Tlaxcala quienes resultaron lesionados, estos jóvenes viajaban a bordo del automóvil Jetta en color gris con placas del estado de Tlaxcala.



De acuerdo con los reportes, el conductor presuntamente se durmió al volante ocasionando así impactarse contra el muro metálico de contención quedando atrapado junto con otro de sus acompañantes sobre el asiento trasero.



Automovilistas que transitaban en estos momentos se detuvieron para auxiliar y lograr sacar a dos de los cuatro jóvenes, los otros dos se encontraban atrapados por lo que solicitaron las asistencias médicas.



Personal de Fuerza Civil solicitó en reiteradas ocasiones el apoyo de socorristas de Cruz Roja Cardel, pero esta delegación informó no tener ambulancia disponible, por otra parte, el cuartel de bomberos municipales tampoco respondió al llamado.



Argumentando que todo su personal se encontraba en otro accidente en la localidad de Palma Sola del municipio de Alto Lucero, dejando sin personal en su base para así responder a esta otra emergencia del municipio más cercano por falta de coordinación.



Improvisando algunos ciudadanos que altruistamente se unieron al rescate, no esperaron más y con la ayuda del personal de grúas lograron la liberación de los dos jóvenes atrapados, así pasaron 2 horas hasta cuando llego una ambulancia adscrita al DIF del municipio de Puente Nacional donde se trasladó a dos heridos identificados como Emir H.L. de 37 años y Nery D. C. de 38 años, conductor de esta unidad que fue liberado entre los fierros.



Desafortunadamente cuando llegó otra ambulancia que asistía de apoyo de Cruz Roja Palma Sola, paramédicos intentaron reanimar a Osciel C. F. de 31 años de edad, pero el hombre murió al sacarlo del automóvil.



Grande indignación de los familiares, como también el público en general por la falta de ambulancias y coordinación en esta zona de cuerpos de socorro, donde existe una delegación de Cruz Roja de Cardel, Bomberos de La Antigua, otra de las ausencias fue del director de protección civil de este municipio de Puente Nacional.



Personal de la Fiscalía del estado con base en Cardel tomó conocimiento de los hechos, servicios periciales levantaron el cuerpo para trasladarlo al Semefo, Policía Federal se encargó del peritaje correspondiente la unidad que fue trasladada al corralón.