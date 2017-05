Destape de MAYL, fuera de lugar: empresarios

El presidente de Coparmex Nacional, Gustavo de Hoyos Walther, aseveró que un "destape" es como un vaso de agua pues no se le puede negar a nadie y junto con otros empresarios coincidió en que en el caso de Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado, está fuera de lugar.



Lo anterior al ser cuestionado sobre el pronunciamiento de los dirigentes estatal del PAN y PRD de que el Yunes Linares busque la precandidatura para contender en la elección presidencial de 2018.



\"Quien lo haya hecho sus razones tendrá pero yo creo que hay que tomarlo de quién viene y en el momento que se da\".



Agregó que como Coparmex no apoyan ninguna candidatura pues están a favor de los procesos democráticos, pero las elecciones federales tendrán su momento dado que ahora aún está a distancia.



\"Que los gobernantes se dediquen a gobernar y los candidatos a hacer proselitismo\", sentenció.



Al respecto el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Palacios Macedo, dijo que Yunes Linares es un personaje muy valioso pues conoce de política.



\"Y ¿por qué no?, es mexicano, cuenta con todo para poder ser candidato, hay mucha gente que quiere ser y ya vendrán los tiempos\", dijo.



Refirió que si bien el estado tiene muchos problemas fueron heredados por la pasada administración, por lo que ningún dinero alcanza para resarcir todo el daño hecho, \"a mí me daría mucho orgullo que un gobernador veracruzano gobernara México\".



Así, el presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Xalapa, Gerardo Libreros Cobos, dijo que se trata de un pronunciamiento fuera de lugar pues no es el momento para pensar en ello.



\"Creo que él debe estar concentrado en Veracruz, esa fue la promesa que hizo, sacar adelante Veracruz y creo que no es el momento idóneo dadas las circunstancias por las que atraviesa el estado, parta que se hagan este tipo de anuncios\", abundó.



Pidió al PAN y PRD guardar mesura y concentrarse en la problemática del estado que es lo verdaderamente urgente.