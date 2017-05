Presidente Nacional de la Coparmex exige al gobierno pagar a los empresarios de Veracruz

El presidente de Coparmex Nacional, Gustavo de Hoyos Walther, exigió al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, que cubra los adeudos que tiene con los empresarios veracruzanos dado que es preocupante la situación por la que atraviesan pues al problema económico se le suma el de inseguridad y corrupción.



Dijo que más allá de quiénes hayan ocupado los puestos de gobierno en el sexenio pasado y sus conductas ilegales, las obligaciones contraídas por las administraciones tienen que cumplirse pues no son deudas personales sino institucionales.



\"Así es que es un llamado puntual al gobierno del estado, a los gobiernos municipales para que cuanto antes, empiecen a pagar los pasivos sobre todo cuando no existe ninguna duda sobre su legitimidad, si alguna cuenta debe ser revisada o analizada que se haga pero aquellos empresarios que de buena fe prestaron sus servicios, vendieron un producto al gobierno del estado, no importa que es una administración ya concluida, tiene que ser pagado oportunamente\".



Aseveró que además la inseguridad, los efectos de la corrupción que sufre estado preocupa al sector empresarial.



\"Y estamos muy preocupados por el incumplimiento reiterado de las promesas de pago para los pasivos a pequeños comerciantes, industriales, medios de comunicación y que no obstante que han sido reconocidos en la gaceta, no parece haber signos de que se vayan a cubrir\".



Agregó que la situación de Veracruz no es la óptima, por lo que los empresarios locales, primeros necesitan recuperar el dinero que se les adeuda para volver a operar de manera normal.



\"Y por lo que resta del país, ciertamente sí hay preocupación, ha habido un respiro cuando hemos visto que ya la justicia empieza a alcanzar a quien traicionó la confianza ciudadana; sin embargo, se requiere sobre todo avanzar en el combate a la inseguridad y también hay una gran ventana de oportunidad para que el sistema local anticorrupción sea un compromiso claro explícito de lo que está dispuesto a hacer este gobierno para enfrentar la corrupción\".