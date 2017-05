Bueno, pero… ¿Y quién es Sergio Guzmán?

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-30-19:32:06 Agua Dulce Sergio Guzmán Ricardez, junto a su esposa Elizabeth y sus dos hijos, Sergio y Daniela

Sergio Guzmán Ricardez, es el hijo mayor, de la pareja de origen campesino, conformado, por René Guzmán y Emma Ricardez.



Vivió en un rancho, ubicado en donde hoy se le conoce como la colonia 1005, como no había caminos, ni medios de transportes, el niño Sergio, tenía que salir a las 5:00 de la madrugada, para que luego de recorrer a pie cinco kilómetros, llegar a lo que hoy es el avenida Transistmica, donde abordaba un camión urbano que lo trasladaba al Centro de la ciudad, para poder llegar a la escuela Morelos.



Al concluir su educación secundaria, realizó sus estudios en el Seminario Menor de Santiago Tuxtla, en donde cursó filosofía y teología, ahí reforzó su amor por servir a los demás, por lo que después, decidió estudiar leyes, defendiendo a los indefensos y a quienes eran víctimas de injusticias.



Guzmán Ricardez, estudió la licenciatura en derecho en el estado de Puebla, donde por las mañana acudía a clases, pero por las tardes trabajaba en diversos lugares, con el fin de obtener recursos y poder seguir costeándose su carrera.



Sergio Guzmán Ricardez, es producto de la dedicación, el esfuerzo y la perseverancia, es abogado egresado de la BUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con posgrado en Juicios Orales, maestría en derecho constitucional y amparo.



A pesar que al finalizar sus estudios, su primer trabajo fue en la función pública, al formar parte de trabajo del primer diputado de izquierda en Puebla; ya había laborado litigando a favor de las familias de escasos recursos, a quien sin cobrarles, le ayudaba a realizar diversos trámites.



Fue en 1997, cuando regresó al municipio de Agua Dulce, Sergio Guzmán, jamás se acostumbró a la gran ciudad, decidió regresar a sus orígenes, en ese año pudo ingresar a Pemex y también participó en otras campañas electorales de izquierda.



Elizabeth, es su esposa, se reencontró con ella, después de haberse conocido de niños en la primaria, con quien formó una familia, conocieron la felicidad de tener y criar a Daniela y Sergio, ella de 14 y él de 12 años, su hijo Sergio, aún no sabe qué quiere ser de grande, pero Daniela es apasionada de la música, tanto o más que su padre, y ese es su sueño, poder estudiar en el conservatorio.



“Quiero ser presidente municipal porque me indigna ver con tristeza cómo el prometedor futuro de Agua Dulce se ha ido convirtiendo en una pesadilla a causa de la voracidad de unos cuantos privilegiados que se han aprovechado de la oportunidad de servir a su gente para lucrar en beneficio propio” refirió, Guzmán Ricardez.



“Creo que el empleo y la educación son los fundamentos para una sociedad realmente libre y progresista; mis principios y mi convicción me hacen sentirme muy seguro de que el ejercicio del poder no me corromperá, lo cumpliré o no podré sostener la mirada de mis hijos y de los ciudadanos”, finalizó el candidato de Morena a la alcaldía de Agua Dulce, Sergio Guzmán Ricardez.