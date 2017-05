Ayúdame a ayudarte, vota por Morena: Raúl David

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-30-19:32:08 Acayucan Acayucan ya decidió, Raúl David, ¡Presidente!

El candidato recuerda que en su infancia fue campesino, quiere aumentar las cosechas, lamenta la pérdida de actividades como la pesca, pide no vender el futuro por una despensa que sólo dura tres días, o una semana “por muy buena que esté”.



En entrevista exclusiva, el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), maestro Raúl David Salomón García, confiesa que aunque perdió kilos en los 30 días de campaña, está muy satisfecho de su recorrido casa por casa, ya que desde hoy, niños y adultos lo llaman Presidente, y le han asegurado que por amor a esta tierra, es decir Acayucan, votarán por él y los candidatos de su planilla este 4 de junio.



“La verdad, esta campaña ha sido mejor que el zumba, un esfuerzo muy grande, lo hacemos con mucho gusto y alegría; porque el resultado lo estamos viendo, palpando, y sintiendo en cada hogar que nos abre sus puertas, es lo que nos impulsa a seguir trabajando, el recibimiento cálido, el abrazo espontáneo de cada persona; hemos andado a sol, a lluvia, en medio del viento, de día y de noche, nada detiene el movimiento”, dijo sonriente.



“Estoy acostumbrado a los esfuerzos y el trabajo, no soy producto del privilegio, sino de los esfuerzos diarios; sé de situaciones de pobreza y las he vivido, mi padre y mi abuelo fueron campesinos, son principios que nunca olvidas; yo recuerdo en mi infancia, que mi abuelo ya tarde o noche, reunidos en familia después de cenar, nos decía: bueno chamacos, mientras descansan desgranen esas mazorcas, así… mientras descansan”.



“Me preocupan actividades que se han ido perdiendo en el campo, aparte de la urgencia de incentivar la producción para un mayor cultivo, que haya mejores cosechas y muy abundantes; la pesca por ejemplo, que antes y qué bueno que me lo pregunta en esta entrevista, era una fuente de alimentación natural, además de una actividad deportiva y de recreación hermosa; hoy si en un arroyo lanzas la atarraya, en lugar de peces, sacas una o dos cosas de esas que llaman pez diablo, cuando antes el ciudadano común podía pescar hasta camarones y otras especies”, recordó.



“No soy un político, mi actividad siempre ha sido académica, y estoy muy contento con lo que he hecho, pero también creo que esta lucha exige de gente valiente, que no se haga a un lado ante los retos, precisamente por eso decidimos entrarle a la política con Morena, porque además es una política honesta y creo que es la única esperanza real, de Acayucan y nuestro País, para salir adelante”, respondió a otra pregunta.



“Para mí es un gran honor ser parte de la lucha de muchos años, de un hombre valiente y congruente, como lo es nuestro dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador, estoy seguro de que como fruto de su sudor y los más de 20 años de perseverancia, él terminará por perforar la roca de la corrupción el próximo año, pero antes vendrá a nuestro hermoso Acayucan, para celebrar con nosotros el triunfo después del domingo 4 de junio”, expresó.



“En presencia de él refrendaremos uno de los compromisos de campaña más importantes, que es la construcción de una Universidad Pública, donde puedan estudiar una carrera los hijos de los trabajadores, madres solteras y viudas, porque no tendremos más ciudadanos de primera y de segunda”, sostuvo.



“Le pido a las y los acayuqueños que no vendan su voto, porque su credencial de elector es una herramienta, la única que nos hace libres, que nos traerá seguridad, empleos y bienestar durante cuatro años; una despensa, por muy buena que esté, no dura más de tres días o una semana, ciudadanos o ciudadanas que me escuchas, ves o lees esta entrevista: Ayúdame a ayudarte, vota por ti, vota Morena”.