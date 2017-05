Con nada pararán a Morena este 4 de junio: Víctor Carranza

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-30-19:21:36 Coatzacoalcos

A sólo unas horas de que concluyan las campañas, Víctor Carranza, candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Coatzacoalcos le recordó a los habitantes de la colonia Santa María que hoy el municipio sería una potencia nacional, si no nos hubieran robado tanto los gobiernos corruptos que hemos tenido. Y reiteró que con el voto el de los ciudadanos el próximo domingo 4 de junio, unidos podremos poner un alto a la mafia del poder.







“Ya comenzaron las artimañas de esos que andan desesperados, ya robaron mil 850 boletas aquí en Coatzacoalcos que aparentemente no son significativas, pero que les servirán para echar a andar las viejas prácticas como la del carrusel y demás trampas con las que se han mantenido en el poder”, dijo el abanderado de Morena respecto al robo de boletas que ocurrió la tarde del lunes.







En ese sentido destacó que este domingo es necesario que todos salgan a votar por Morena, pero que además, sean los propios ciudadanos los que cuiden esta elección y expresó: “no podemos permitir más robos electorales, por la dignidad personal, la de nuestras familias y la de todo Coatzacoalcos es momento de que los ciudadanos tomemos la iniciativa y defendamos nuestra democracia de manera pacífica con todo el valor cívico del que seamos capaces”.







Víctor Carranza recordó que como alcalde la dignidad humana será la prioridad para Morena, a través de los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, por lo que con un manejo transparente del dinero de los ciudadanos, se podrán llevar más y mejores servicios a las más de 200 colonias que hay en Coatzacoalcos, como agua, drenaje, una mejor recolección de basura, la generación de energía a través de desechos y un Cabildo Itinerante; además de recuperar la seguridad de nuestras calles con una policía municipal capacitada y bien pagada y en el aspecto educativo, la oportunidad de que los jóvenes no trunquen sus estudios por falta de recursos al contar con una Universidad de Morena en el municipio.







“Los cínicos dan ya sus últimas patadas de ahogado, principalmente los del PRI, pero los del PAN no se quedan atrás. Hoy aquí les digo fuerte y claro: vamos a ganar la madre de todas las encuestas, la encuesta ciudadana del próximo domingo 4 de junio. Con Morena vamos a vivir tiempos mejores con tranquilidad, bienestar y dignidad para cada familia. Ya no más un Coatza de primera y de segunda; ya no más baños de sangre, es el momento de la gente de Coatzacoalcos”, concluyó Víctor Carranza.