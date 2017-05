En la década de los 90 los trompos fueron una sensación mundial, donde incluso se hacían concursos internacionales para encontrar a la persona más hábil con tal juguete...



Los años han pasado y ahora, un nuevo objeto llamado la atención de chicos y grandes, se trata del Fidget Spinner, un trompo de plástico con el aspecto de un trébol que puede girar a gran velocidad por varios minutos, dando como resultado la reducción del estrés al poder observar patrones hipnóticos y relajantes.



Catherine Hettinger diseñó este juguete para su hija, quien padecía miastenia gravis, una enfermedad que genera debilidad muscular, por lo que la pequeña no podía sostener sus juguetes. Para el 2005 y ya con muchas mejoras, la patente del juguete expiró, por lo que el boom actual no le ha generado ingresos económicos.



El juguete se ya se puede conseguir en México y su costo aproximado es de 200 pesos en su versión más económica. Aunque si no quieres gastar esta cantidad, en internet existen páginas para jugarlo de manera virtual.



Con información de SDP Noticias

https://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2017/05/30/fidget-spinner-la-sensacion-mundial-que-ayuda-a-reducir-el-estres