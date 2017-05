Actriz de 'Precious' comparte foto en bikini Tweet Gabourey Sidibe posó en traje de baño para todos sus seguidores de Instagram, informó el programa 'La Taquilla' de Radio-Fórmula Ciudad de México - 2017-05-30 14:56:31 - Radio-Fórmula / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-05-30-14:57:32 Redacción



La protagonista de la cinta "Precious" publicó un par de videos donde aparece modelando diferentes modelos de bikinis.



Sidibe se ha dedicado a compartir su cambio de imagen desde la cirugía a la que se sometió en 2016, tras haber alcanzado los 170 kilos.



Dress by @eloquii , bathing suit by @gabifresh , wind and grace by GAWD!! 📸: @kperryjr Una publicación compartida de Gabby Sidibe 👸🏿 (@gabby3shabby) el 26 de May de 2017 a la(s) 1:13 PDT





