El Chivas anuncia salida de dos refuerzos

Jalisco Matías Almeyda, técnico de Chivas, anunció los cambios que habrá de cara al próximo arranque del Torneo Apertura 2017. Foto: Mexsport

Este martes, Matías Almeyda, técnico de Chivas, anunció los cambios que habrá de cara al próximo arranque del Torneo Apertura 2017.



En conferencia de prensa, Almeyda confirmó la salida de los jugadores Néstor Calderón y Guillermo Martínez, al informar que vencieron los préstamos y no se hará uso de la opción de compra.



"Néstor Calderón y Guillermo Martínez no continuarán en Chivas. Sólo pedí un refuerzo. Tenía pensado en alguien, pero le daremos chance a los jóvenes. La posición que más necesitaba era la lateral derecha, pero daré oportunidad a gente del club. He pedido gente arriba o del medio, aunque cuestan mucho", añadió.



Además, el estratega rojiblanco dijo que Pachuca está pidiendo demasiado dinero por la ficha del portero Rodolfo Cota.



"Hay que ir tranquilos, Cota tiene 6 meses más de contrato, la cantidad que piden por él es exagerado", sentenció.



El Rebaño rompió filas ayer y antes de iniciar las vacaciones, hoy Matías Almeyda compareció ante la prensa en Verde Valle.











