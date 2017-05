Venezuela sub-20 elimina a Japón; Portugal, a cuartos

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-30-14:47:59 Ciudad de México Yangel Herrera, de Venezuela, celebra el gol del triunfo ante Japón que le dio a su selección el pase a cuartos de final del Mundial Sub-20 en Corea del Sur. Foto Afp

Venezuela sub-20 se ganó el derecho a seguir soñando en el Mundial de Corea del Sur tras derrotar este martes a Japón en la prórroga (1-0), logrando por primera vez en su historia el pase a cuartos, una ronda en la que ya está también Portugal, que derrotó 3-1 a la anfitriona.



La 'Mini-vinotinto' se convirtió en el primer cuartofinalista, confirmando su candidatura al título después de superar la ronda de octavos por primera vez en su historia.



Venezuela, cuyo mejor resultado histórico habían sido los octavos de final en Egipto-2009, en los que perdieron ante Emiratos Árabes, pugnará por un puesto en semifinales el próximo domingo en Jeonju ante el ganador del Estados Unidos-Nueva Zelanda.



La 'Mini-vinotinto', que había cosechado tres victorias en sus tres partidos de la primera fase, sufrió en Daejeon ante los 'Samuráis Azules', aunque hizo valer su mayor poderío ofensivo y la seguridad defensiva que le ha llevado a mantener su arco imbatido desde el inicio del torneo.



Triunfo trabajado



Sin embargo, el gol del triunfo no llegó hasta el minuto 108 de partido, cuando se encaminaba a los penales. El centrocampista del Manchester City cedido al New York City, Yangel Herrera, cabeceó con poderío, llegando desde atrás con fuerza, un córner puesto desde la izquierda.



"No me cabe la emoción, estoy demasiado contento, dar las gracias a Dios por el gol y por este triunfo", fueron las primeras palabras del capitán venezolano y héroe del pase a cuartos.



Después de sus triunfos más o menos cómodos ante Alemania, Vanuatu y México en primera fase, el disciplinado combinado nipón, que accedió a octavos como uno de los cuatro mejores terceros, puso en más apuros de los previstos al combinado sudamericano.



Dudamel había reservado sus tres cambios para la prórroga, lo que dio sus frutos con una mayor frescura de Venezuela en el tramo final.



"El triunfo fue consecuencia de un gran trabajo. Es por ti, por cada uno de los venezolanos", sentenció pletórico Dudamel mirando a cámara al término del partido.



Después de hacer historia, el plantel quiere seguir haciendo pasar noches en vela a sus aficionados en Venezuela.



"El grupo está emocionado, está comprometido por un sueño y vamos por buen camino", sentenció Herrera.



La anfitriona eliminada



A diferencia de la cita mudialista de 2002 en categoría absoluta, en la que la anfitriona Corea del Sur alcanzó las semifinales, esta vez los jóvenes 'Guerreros Taeguk' se despidieron de la competencia en octavos de final, después de caer ante Portugal (3-1) en Cheonan.



El combinado luso dio la sorpresa ante el anfitrión del torneo, que llegaba al cruce de octavos como segunda de la llave A, con sendos triunfos ante Argentina y Guinea.



Portugal ya dominaba 2-0 a la media hora de juego merced a los goles de Bruno Almeida Xadas (10) y Bruno Costa (27).



Ya en la segunda mitad, de nuevo Xadas, centrocampista del Sporting de Braga, anotó el gol de la sentencia (69), haciendo estéril el tanto de Lee Sangheon (81), del Ulsan Hyundai sudcoreano, que había ingresado minutos antes.



Portugal, que había logrado el pase a octavos merced a un gol postrero en la última fecha ante Irán (2-1), iguala así su actuación precedente en la cita mundialista de Nueva Zelanda-2015, cuando cayó en cuartos de final ante Brasil.



Los pupilos de Emilio Peixe esperan ahora rival, que saldrá del choque del miércoles entre Uruguay y Arabia Saudita.











