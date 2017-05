‘Me visualizo triunfando el 4 de junio: Morelli

Wenceslao Fuentes/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-30-09:16:25 Boca del Río En menos de 10 años el destacado empresario Humberto Alonso Morelli logró posicionarse como uno de los políticos panistas más reconocidos del estado de Veracruz y el 4 de junio buscará gobernar la ciudad de Boca del Río.

Con 45 años de edad y estudios de Mercadotecnia logró representar a la iniciativa privada como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, a los ciudadanos desde la Cámara de Diputados, y busca por segunda ocasión el ayuntamiento boqueño.



En entrevista exclusiva con el periódico IMAGEN, admitió tener una relación estrecha con la familia Yunes y habló del capítulo más triste que marcó su vida.



-¿Cómo fue tu incursión al ámbito empresarial?



He sido empresario de toda la vida. Desde que cursaba estudios ya tenía actividades empresariales.



Termino la universidad, me meto a trabajar a la empresa familiar y estuve hasta hace como 15 años. Luego me independizo, empiezo actividades empresariales propias y de ahí en adelante he estado muy metido en los temas.



Siempre he vivido de mis negocios y cuando fui presidente de Coparmex fue por querer aportar mi experiencia y trabajo a la comunidad.



Empiezo como vicepresidente de Coparmex y luego soy presidente y de ahí candidato por el PAN para la alcaldía de Boca del Río.



-¿Qué te motivó a iniciarte en la política?



Cuando yo estaba en Coparmex vi que habían muchas cosas que no funcionaban bien en el estado entonces me di cuenta que estaba limitado a una opinión porque los representantes empresariales tienen liderazgo en la sociedad ya que representan los intereses del sector empresarial pero no puedes meterte más allá porque no estás en la vida política y decidí cruzar esa frontera para hacer algo más.



En 2010 me encontré con las elecciones de estado, cosas a las que no estaba acostumbrado. No tenía ni la menor idea y en 2012 participo para ser diputado federal y gano la elección 3 a 1.



Hice buen trabajo, fui buen diputado porque bajé muchos recursos para la ciudad, incluso recursos históricos que nunca se habían podido bajar y representé dignamente a todos los boqueños en la Cámara de Diputados.



Me llena de orgullo haber sido parte de este crecimiento de Boca del Río en los últimos cuatro años.



¿Cómo te levantaste de la derrota de la primera elección donde perdiste la alcaldía y cómo hiciste para que el PAN volviera a confiar en ti?



El resultado de la primera elección fue más que claro porque hubo turismo electoral.



Soy una persona que asimila muy bien las cosas, soy muy objetivo y yo me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, denuncié penalmente.



Hay una denuncia mía que está vigente desde 2010 y otra desde 2013 y siempre he estado a favor de la transparencia, que se respete el voto ciudadano porque la democracia es un valor importante que ha costado mucho.



Yo decidí meterme a la política para defender la democracia y la voluntad de la gente porque tienen el derecho de poner a quienes los van a gobernar y eso no se respetaba.



-¿Fue difícil obtener la candidatura del PAN?



Tuve una designación en 2010 y una interna en 2012 y hubo una designación en este proceso electoral por las normas y reglas del partido. No ha sido complicado, creo que tenían las condiciones necesarias y suficientes para poder ser un candidato, las encuestas me favorecieron, tenía buena relación con todos los miembros activos.



Desde el 2011 soy parte del PAN pero he sido simpatizante desde hace muchos años.



-¿Cuál es tu relación con la familia Yunes?



Es una relación muy estrecha con Miguel, con el papá también, con Fernando, son amigos.



Cuando yo era presidente de Coparmex él (Miguel Ángel Yunes Márquez) era alcalde aunque los conocía de muchos años atrás pero digamos que una relación más institucional la tuve cuando fui presidente de Coparmex y él alcalde.



Desde la primera vez que fue alcalde fue muy bueno y ahorita se superó y las cosas institucionales las tratamos excelentemente bien.



Es una gran persona, yo lo conozco, es un gran político, es honesto y trabajador.



Que bueno que ahora nuestro gobernador, en su momento candidato, tomó la decisión de enfrentar lo que teníamos en el estado y permitirnos la alternancia. Si no hubiera sido él difícilmente hubiéramos tenido alternancia en el estado entonces les reconozco su capacidad de trabajo, su compromiso por Veracruz y son muy cercanos, muy amigos.



Hemos hecho una mancuerna extraordinaria, cuando fue diputado federal y él alcalde se logró hacer lo que ningún equipo de trabajo pudo hacer en otra parte del país.



Yo fui diputado federal y pude bajar recursos para los proyectos que me turnó y planeamos todo un desarrollo bajando más de mil millones de pesos y ahí está el resultado del trabajo coordinado y anteponer los intereses de los ciudadanos ante todo.



-Muchos dicen que tienes regalada la contienda electoral, ¿Tú sientes fácil esta carrera por la alcaldía?



Ha sido una campaña muy alegre, muy intensa. Yo creo que es la campaña más alegre que he experimentado, no solo porque fuera el candidato sino en general.



Hemos hecho clic los conceptos de la campaña, la propia gente, las inquietudes de ellos. A mi me gusta hacer campañas de contacto, soy una persona que me gusta la cercanía porque te da afecto y puedes compartir afecto, además hay más información, puedes convivir y puedes tener cosas importantes que en otro tipo de campañas no se ven.



La gente se pone la playera y se pone con nosotros a caminar. Te das cuenta que no solo es un proyecto del partido sino de toda la ciudad.



Hay algo muy importante, Boca del Río ha sido la cuna del cambio político en el estado, aquí empezó el cambio, aquí se gestó, de aquí salió el candidato que ahora es gobernador y la oposición sería para dar los primeros pasos para la alternancia del estado.



La ciudad ha tenido grandes cambios, ha tenido obra pública importante. Ha habido desarrollo social y ha movido las estadísticas no solo a nivel estatal sino federal. La gente me conoce y sabe que soy una persona con buenas intenciones y nos ha puesto en una posición importante en esta campaña. Te puedo decir que esta campaña va a ser con un resultado histórico para todo el país y que va a generar importantes números, que nos va a dar una ventaja tan importante y contundente que va a resonar este resultado en todo el país.



Yo invito a la gente a ser parte de este gran triunfo porque cuando cierro los recorridos digo que no solo es ganar sino arrasar.



Hay gente que me ha manifestado su apoyo y respaldo y le piso a la gente que este 4 de junio salga a votar, que vote por Humberto Alonso Morelli y me den la oportunidad de ser parte de este gran triunfo.



-¿Cómo te estás levantando para seguir adelante ante la pérdida familiar reciente que sufriste?



Es muy complicado, es una situación muy terrible, no se lo deseo absolutamente a nadie.



Mi hijo Humberto, no solo era una relación padre-hijo, sino que hacíamos muchas actividades juntos.



Teníamos deportes, aficiones juntos. Yo había ido planeando tener actividades en común, que nos gustara a todos, para siempre tener cuando menos un día de actividades porque luego los jóvenes adolescentes es difícil que quieran convivir con los padres y yo había logrado que tuviéramos cosas de interés común.



Cuando menos una vez a la semana éramos equipo y su pérdida nunca se va a olvidar, a subsanar y reponer, es algo con lo que siempre voy a vivir.



Me duele terriblemente, me desgarra el corazón, porque es mi hijo, mi primer hijo.



Tengo dos hijos, uno que está en el cielo y uno que está aquí. Los dos son mis hijos y siempre van a estar conmigo de maneras diferentes.



-¿Cuáles son tus metas políticas después de la alcaldía?



Yo me visualizo primero triunfando el 4 de junio y luego siendo un magnífico alcalde de Boca. No diría más allá porque el proyecto importante y trascendental en mi vida es ser presidente municipal de Boca del Río y te aseguro que voy a ser muy buen presidente municipal.



Quiero ser el mejor presidente municipal de Boca del Río.