Suspende su campaña Fidel Kuri en Veracruz

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-30-09:10:57 Veracruz Como muestra a su inconformidad ante las irregularidades del OPLE, al mandar a imprimir de nuevo las boletas electorales a seis días de las elecciones, el abanderado de la Coalición PRI-PVEM, Fidel Kuri Grajales, decidió suspender su agenda de labores a partir de las 16:00 horas de este día.

Kuri Grajales indicó que, “es muy sospechoso que a tan pocos días de las elecciones se tengan que hacer de nuevo casi medio millón de boletas”, y más cuando el OPLE ha mostrado inclinación por el partido político de color azul.



El “Tiburón Mayor” ha manifestado que no permitirá que se burlen de la ciudadanía veracruzana, quien tiene derecho a elegir a sus representantes y no le parece justo que por “descuidos” del Organismo Público Local Electoral en la impresión de las boletas, se tengan que reimprimir, representado un gasto innecesario y una forma de poder alterar la decisión del próximo domingo .



El abanderado por la alianza “Que Resurja Veracruz”, aseguró que los únicos que pueden decidir a quién prefieren para Alcalde del puerto son los veracruzanos este próximo domingo 4 de junio, por lo que exhortó a que el fin de semana salgan a ejercer su derecho al voto.



“Que Veracruz se respete, si hay que quedarnos aquí, (afuera del OPLE) hasta el domingo aquí nos quedaremos, porque queremos que Veracruz se respete, que en las unas se gane o se pierda, pero que se respete a los veracruzanos”, manifestaban simpatizantes del PRI a las afueras del OPLE, quienes han sido participes del hostigamiento de dicho organismo hacia el candidato por la alianza “Que Resurja Veracruz”.



Kuri Grajales, afirmó que él no será participe del proselitismo por parte de dicho organismo, y que estará al pendiente y defenderá los derechos de los jarochos, hoy y siempre, por lo que por su parte concierne, no permitirá que el OPLE siga siendo imparcial con él y con otros de los candidatos que compiten por la alcandía porteña, reiterando que lo único que quiere es tener la certeza jurídica de un procedimiento limpio para todos los participantes a la presidencia municipal.



Raúl Díaz, dirigente municipal del PRI, aseguró que no permitirán una elección de estado, ya que de aceptar la reimpresión de las boletas electorales, se estaría dando un retroceso democrático en el puerto, confirmó que apoyaran con todo a Fidel Kuri y que no aceptarán trampas ni injusticias para los veracruzanos.