‘PT me abrió las puertas’: Ruz Bravo; teme usen boletas con su nombre mal escrito

“Yo me inscribí muy joven al PRI que en su plataforma habla mucho de las materias más olvidadas: justicia social y democracia. Mi padre toda la vida servidor público dentro del partido, la familia de mi esposa igual, había una identificación, me inscribo en el 79, porque me voy a México y Juan Maldonado Pereda, presidente del PRI en México me invita a participar, fue un fin de semana haciendo actividad política”, recuerda Luis Fernando Ruz Bravo, candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Veracruz.



Cuenta que fue precisamente Maldonado Pereda quien lo invita a la SEV, allí estuvo 7 largos años.



“Siempre quise participar desde mi trinchera en ayudar a Veracruz pero en ese partido (PRI) no hubo oportunidad por el eufemismo político: ‘las circunstancias no te favorecen’, y así pasaron los años y de repente se me acerca este partido (PT) y me dice ‘oye conocemos tu trayectoria limpia y te invitamos a participar’, platica de su ingreso al PT.



“Ha sido un anhelo servir a Veracruz y creo que en la SEV entendí muchas cosas de lo que pienso le hacen falta a Veracruz y de ahí parte mi proyecto”, cuenta Luis Fernando Ruz Bravo, candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Veracruz.



“Primero hice un estudio del Centro Histórico, cómo poder conseguir recursos para mejorarlo, está basado en un documento del Banco Interamericano de Desarrollo”, dice el candidato del PT.



“En la SEV visité todas las escuelas de Veracruz y vi su entorno, sus calles, la problemática de inseguridad… incluso generé una iniciativa de ley ciudadana que fue tipificar el delito a escuela pública como grave y conseguí 10 mil firmas…”



“Siempre estuve muy interesado en servir a mi ciudad, a través de mi gestión construí 4 escuelas con empresarios, una de ellas fue CICE, les dije que necesitábamos una preparatoria en el norte de la ciudad. Esto me sirvió para mostrar que con sinergias se pueden llevar a cabo muchas cosas, me habló Barquín y me dijeron ‘oye necesitamos una escuela por Puente Moreno’ y le dije bueno vamos a ganar-ganar... ustedes me construyen las escuelas, yo les consigo los maestros y el equipamiento”.



“Vi que Veracruz podía generar un proyecto involucrando a la sociedad civil organizada, a través de las cámaras. No hay de otra que trabajar hombro a hombro con la iniciativa privada”, asegura Luis Fernando.



Servicios para todos



“Veracruz creció mucho y llevar los servicios, hasta Colinas de Santa Fe por ejemplo, es muy difícil. Hay colonias olvidadas sin luz, sin drenaje y esto genera un rencor social, ya lo vimos el 4 de enero”, dijo el candidato.



“Necesitamos llevar servicios a lo más lejano, debemos hacer delegaciones y llevar servicios operativos y administrativos a las delegaciones. De valle alto al ayuntamiento se hace 1 hora 40 minutos, hice el ejercicio con mi esposa de venirnos en camión, ahí venia un muchacho a hacer un trámite hasta el ayuntamiento, esto no puede ser, hay que acercar los servicios”.



Obra pública



“Necesitamos una institución que transcienda la administración, el hacedor de un proyecto de desarrollo debe ser la sociedad a través de las cámaras, barras, la sociedad organizada, que el alcalde no imponga su voluntad a capricho de la obra pública.



Planear con sustentabilidad, por eso debe retomarse el IMPLADE y meterles candados legales para que el presidente municipal no tenga injerencia, que solo sea vocal pero su voz no sea decisoria”.



Creación de institutos



“Necesitamos elevar a institutos: el instituto municipal de turismo, el instituto municipal del empleo y el desarrollo económico.



Con el instituto del turismo debemos hacer un análisis serio sobre el Carnaval, no podemos seguir reinventándolo cada año... no cerrarnos a que debe ser por el bulevar, analizar si necesitamos un área para que ahí sea el desfile, eso lo verán los empresarios a través de un proyecto que sea sostenible y rentable. Se benefician hoteleros, restauranteros... ellos que formen parte de este consejo”.



Otra cosa que me ocupa es la elevación de instituto el instituto del centro histórico, donde participe gente que vive en el centro organizada para un proyecto de obra y rescatarlo; así como la UV con sus facultades de antropología.



El instituto del empleo, para que el ayuntamiento acredite a las personas con oficios y que esto dé la seguridad a las personas que los contratan.



Estos 5 institutos deberá participar la sociedad civil organizada a través de las cámaras, las barras, ellos van a nombrar al titular de cada instituto, que tenga la vocación.



“Quiero aclarar que ni yo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi hermanos, tienen plaza, nunca me beneficié al estar en la SEV, para que la gente sepa cómo me conduzco”.



“Mi proyecto es servir a Veracruz, yo no ando pensando en que después quiero ser senador o tener otro cargo. Mi proyecto es empoderar a los ciudadanos”.



“Yo no voy a declinar, aunque se me acercaron dos partidos a decírmelo, les dije que no, es una falta de respeto a la gente, falta de ética. Si a mi me hubiera hablado Morena antes de empeñar mi palabra con la gente pues igual les hubiera dado mi proyecto y con gusto, nunca me lo pidieron...



“No nos dan ni un peso, ni siquiera para gasolina al PT, pero aun así yo veo muy exitosa la carrera, yo creo que las expectativas se van a rebasar”.



Error en las boletas



