Éxito sabe mejor en México: Michel Franco

El cineasta Michel Franco, quien por segunda ocasión ganó el Premio del Jurado en la sección Una Cierta Mirada de Cannes, dijo que el éxito le sabe mejor en México, y dedicó el reconocimiento a las mujeres del país.



"Los premios no son suficientes, a mí me gusta compartir con México la película\", dijo tras ganar en la reciente edición del festival de cine francés con su película Las hijas de Abril.



\"El éxito en México sabe mucho mejor que en el extranjero\", aseguró.



\"En todos lados se celebra mucho el talento mexicano, en todos lados hay mucho orgullo por lo que hacemos los mexicanos, y a mí me da mucho honor ser parte de esta ola mexicana que ya lleva muchos años y que seguirá dando buenas noticias\", dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola en el programa Despierta.







La película \"Las hijas de Abril\", del mexicano Michel Franco, ganó este sábado el premio del jurado de Una Cierta Mirada en Cannes. De esta manera el mexicano triunfa por tercera vez en dicho festival.



Al respecto, en entrevista con \"Javier Poza en Fórmula\", el cineasta mexicano se dijo agradecido y muy ilusionado con la distinción que recibió su filme, aunque también reconoce que le tomó un poco por sorpresa pues por estadísticas veía poco probable llevarse por tercer año consecutivo un premio en tan importante festival.



Cuestionado sobre si sabe de alguna personalidad que haya conseguido lo que él en Cannes, Franco reconoció que no tiene conocimiento alguno, pero \"hace rato vi un mensaje de alguien que decía que de directores mexicanos nadie había ganado tres premios en Cannes; la verdad que no sé porque uno no debe estar pendiente de esas cosas y tres veces seguidas, pues también es algo fuera de serie. Lo digo y no me la creo porque ganar tres premios al hilo en Cannes yo creo que es histórico. Estoy muy contento\", sentenció.



Toda vez que consideró que lo conseguido tiene mucho significado para él, pues \"para mí no hay nada más importante que el cine en mi vida, es una obsesión permanente; es una obsesión, estoy todo el tiempo pensando en la siguiente película y en este caso en ‘Las hijas de Abril\', entonces hacer algo para que la gente la conozca, para que llegue a la mayor cantidad de público posible\".



Asimismo, aseguró que el premio es resultado del trabajo de todos y cada uno de los involucrados en la cinta. Reiteró que por su cabeza jamás pensó que el premio llegaría, \"por probabilidad simplemente era imposible volver a ganar el premio que en 2012 había ganado y en medio el año antepasado gané Mejor Guión por \"Chronic\". Entonces yo ya descartaba\".



Michel Franco detalló que para él viene trabajar en el guión de su próximo proyecto, descansar un poco y hacer la promoción de \"Las hija de Abril\", que llega a México el próximo 30 de junio a 400 salas de nuestro país.



En otros temas, el cineasta mexicano reconoció que fue muy especial el festejo de 70 aniversario de Cannes, pues tuvo oportunidad de convivir con grande representantes del cine mexicanos. Aseguró que pudo charlar con Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y, los actores mexicanos Salma Hayek, Diego Luna y Gael García Bernal.



\"Celebrar así acompañado de mexicanos sabe mucho mejor y con el desmadre que hubo con los mariachis que Salma llevó fue como estar en Plaza Garibaldi, pero aquí en una cena que empezó como algo súper formal terminó en un total desmadre\", señaló. Al tiempo que reveló que tiene en mente trabajar en algún momento con Diego Luna y Gael García, pero aún no quiso dar muchos detalles.



Asimismo, aseguró que ya platicó con Uma Thurman donde le expresó su deseo por trabajar con ella en algún momento. Invitación que la actriz no declinó, por el contrario espera ver los anteriores trabajos del cineasta mexicano.