Elecciones del 4 de junio construyen las bases rumbo al 2018, dice Margarita Zavala en Diario del Istmo

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-29-21:38:32 Coatzacoalcos Durante una visita al Corporativo Imagen del Golfo, la exprimera dama habló de sus intereses políticos.

“Seguro que sí”, responde Margarita Zavala al ser cuestionada si estará en la boleta del 2018 para contender por la presidencia de México, la exprimera dama muestra interés en las elecciones del próximo domingo, porque de ahí serán las bases rumbo al próximo año.



Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, exprimera dama de México y quien ahora ha manifestado su interés para ser la próxima presidente del país, visitó el Corporativo Imagen del Golfo este lunes por la tarde, fue recibida por el director de Diario del Istmo, el capitán Héctor Robles Barajas y por la subdirectora editorial licenciada Teresa Carrasco, quienes platicaron con ella de sus intereses en la política mexicana.





LAS ELECCIONES DEL DOMINGO



No considera que quien gane las elecciones del Estado de México será quien gane la presidencia en el 2018, pero acepta que es un elemento importante.



Al ser cuestionada sobre las alianzas, manifestó que era necesario en el caso de Veracruz para continuar con el cambio.



“Me pareció muy lógico que esta alianza siguiera, para que el cambio siguiera. Después del 4 de junio se tienen que revisar muchas cosas de los partidos, nunca he estado en contra de las alianzas, pero sí las analizo, la política es un dialogo, tiene que quedar muy claro para los electores”, aclara.





SU CANDIDATURA



Dice que por ahora, hasta el 4 de junio, está concentrada en las elecciones de los Estados, pero expresa que sí quiere estar en la boleta de elecciones presidenciales del 2018.



Al preguntarle qué opina de apoyar a un candidato que perteneció al Partido de la Revolución Institucional (PRI) como Jesús Moreno, explica que “lo más importante no es el partido de dónde vengas, sino la honestidad con la que trabajes, el conocimiento que tengas del pueblo y de las circunstancias”.



Quizá deja entrever que no necesariamente tenga que representar al PAN en el 2018, hay que recordar que dicho partido aún no define quién será su representante para dicha contienda.





¿PORQUÉ SON IMPORTANTES LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO DOMINGO?



Al recordar el tema de la inseguridad, que ha lastimado al país y que se vincula con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, su esposo, dice que la inseguridad debe enfrentarse con tres ejes principales.



“El primero es el tejido social, al crimen organizado debes enfrentarlo con lo que tengas todo el tiempo, pero también tienes que fortalecer el tejido social, construirlo o reconstruirlo, y eso significa, educación, salud, cultura, deporte”.



“Y fortalecer las instituciones de policía, control de confianza, además con un fortalecimiento de una carrera que te permita crecer, el control de confianza también debe ser a Ministerios Públicos y jueces, que tengas de manera integral todo”, señala.



Y de ahí deriva porque la importancia de las elecciones del próximo domingo; “es bien importante que tomemos en cuenta que el Estado y municipio es fundamental, por eso estas elecciones son importantes, si se elige a gobernadores en el caso de Estado de México y se elige a alcaldes, una alcaldía como la de Coatzacoalcos, Poza Rica, donde hay más inseguridad, son las más importantes para el desarrollo del Estado”.



Asegura que se siente fortalecida de tener a Felipe Calderón a su lado, “para mí en lo personal, tener cerca a alguien que conoce tanto a México, que lo conoce en momentos difíciles, para mi es una fortaleza, pero la decisión de buscar la presidencia es mía”, recalca.





INSEGURIDAD QUE CRECIÓ



Respecto a la inseguridad que vive México y Veracruz, señala que si ha crecido es por el abandono que hay de las instituciones de seguridad.



“Lo que ha habido es un abandono absoluto de las instituciones de justicia de seguridad, dejaron a un lado el control de confianza, incluso el presupuesto ni un peso a la Policía Federal, y toda la población lo percibe, no tiene sentido lo que hicieron es la omisión lo que pasó, el abandono, y así no se puede vivir”.



Accesible, dispuesta, por ahora así se muestra Margarita Zavala, la mujer que desea regresar a los Pinos, esta vez como la primera presidente de México.