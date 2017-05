Donará PAN-PRD sueldo si gana alcaldía de Paso de Ovejas

Gary Montes/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-29-21:20:53 Paso de Ovejas Imponente cierre de campaña realizó el candidato abanderado por la coalición PAN-PRD Abel Ramírez Coria, este importante evento se llevó a cabo en el corazón de la cabecera municipal de Paso de Ovejas, donde miles de personas acompañaron al candidato para escuchar el último mensaje a toda la ciudadanía pasojovence.

Reitera Abel Ramírez el orgullo de su origen campesino agradeció la presencia de sus padres un pilar fundamental en su vida, contando como siempre con su guerrera en esta campaña, su amiga y esposa María de los Ángeles acompañándolo a todas las comunidades y colonias para conocer las necesidades de las familias más humildes.



''La familia es lo más importante en esta vida, por esto agradezco el apoyo de mis hijos, esposa, por el contar con el respaldo junto con la ciudadanía pasojovence que hoy me acompaña exigiéndome un cambio digno para este municipio''.



''Recorrí en estos treinta días de campaña 43 comunidades y 19 colonias pertenecientes al municipio de Paso de Ovejas, confirmé la grande pobreza y marginación que sufre los agricultores, ganaderos, comerciantes, adultos mayores, personas con discapacidades diferentes''.



´''Este abandono terminará, me comprometo a cambiar este rezago de anteriores administraciones, quien la deba que la pague no más ratas en este municipio a la cárcel todo aquel que traiciono al pueblo'', puntualizó Abel Ramírez.



''Donaré parte de mi salario como próximo alcalde para aumentar los recursos para así apoyar a los campesinos, la oposición a lo largo de mi campaña me atribuido muchas difamaciones, para así evitar que mi próximo gobierno ponga en marcha un verdadero cambio que sigue''.



''Exhorto a la sociedad pasojovence ejerza su decisión este próximo 4 de junio para conseguir el cambio'', así concluyó el candidato.