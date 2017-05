Exige Colectivo Solecito a fiscalía cuentas por 37 mdp

Exige Colectivo Solecito cuentas a la Fiscalía General del Estado tras el anunció de inversión de 37 millones de pesos en Servicios Periciales, pues a la fecha no han visto que se estén ocupando para equipo, capacitaciones, personal para mejorar sus labores.



Lucía Díaz integrante de Colectivo Solecito dijo que exigirán a la Fiscalía que demuestre que los recursos no se hayan desviado para las campañas políticas pues por falta de recursos se han excusado en la lentitud de las investigaciones.



Recordó que Winckler informó que iban a entrar 37 millones de pesos para resolver las carencias periciales.



"No se ha visto ni un centavo, que explique donde están los 37 millones de pesos, porque las muestras de ADN no corrieron por parte de la Fiscalía, eso lo hizo la Policia Federal Científica, la Fiscalía no hizo el gasto, en Colinas de Santa Fe no nos dan ni guantes, ni cubre bocas sólo un almuerzo al día" expresó Lucía Díaz.



Lamentó que no les han autorizado el acceso a la fosa clandestina de Arbolillo, por ello dijo que el próximo 7 de Junio en la reunión con Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos demandarán se les informe de los recursos para periciales, porque a falta de personal e instalaciones fue que realizaron un mal trabajo desapareciendo cuerpos y echando a perder indicios que podrían haber llevado a identificar a una persona.



Pues en un día hicieron lo que la Policía Federal procesa en tres días por ello no confían en el trabajo estatal y temen vuelvan a actuar de la misma forma en Córdoba si no les conceden permiso para ingresar al terreno para la búsqueda de restos humanos.