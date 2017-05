Morena, la esperanza de Agua Dulce: Sergio Guzmán

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-29-21:05:32 Agua Dulce El candidato de Moreno, recorrió las calles de Agua Dulce

Sergio Guzmán Ricardez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Agua Dulce, encabezó la tarde de este lunes un “papaqui”, donde aseguró que Morena es la esperanza de Agua Dulce, al tener como firme compromiso generar el desarrollo del municipio y el progreso de las familias hidrómilas.



Tras el recorrido de vehículos donde participaron cientos de personas, el abanderado quien encabeza las preferencias electorales según las últimas encuestas que lo colocan en primer lugar de intención del voto, dijo que no le fallará a los ciudadanos y gobernará sin distingos partidistas, credos religiosos o genero, para crear un gobierno incluyente que atenderá a todos los sectores poblacionales para su pleno crecimiento.



Sostuvo que ya se cuenta con el programa integral anticorrupción que estará formada por destacados ciudadanos que gozan de calidad moral y honorabilidad, además que su principal trabajo será que los recursos públicos se manejen de manera transparente y responsable para beneficio de toda la población, acabando con los actos de corrupción.



Recalcó que desde el primer día de su gobierno, se estarán aplicando los esquemas sistemáticos que impulsaran una ingeniería económica sustentable para el comercio local, generando un importante dinamismo que impulsara también a los sectores productivos.



Guzmán Ricardez, dijo que Agua Dulce ya no puede esperar más tiempo para la aplicación de las políticas públicas medulares, por lo adelantó que se trabaja en un plan municipal de desarrollo, que tendrán importantes ejes rectores, como lo son, la seguridad, la salud, la obra pública y el desarrollo social, debido que tendrá como principal motivo eliminar la brecha de la desigualdad social.



Durante el recorrido, los ciudadanos salieron de sus casas para respaldar la plataforma política que representa Guzmán Ricardez, quien establecerá una gobernabilidad donde la participación social en la toma de decisiones será determinante para la seguridad, el crecimiento económico sustentable y la salud, teniendo como agentes de decisión la participación activa de mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes, creando un Agua Dulce próspero y de oportunidades.





ANTE LAS AMENAZAS, “NO NOS VAMOS A DEJAR”



Sergio Guzmán Ricárdez, denunció ser víctima de acoso y amenazas en los últimos días de la campaña electoral, esto al detectar que tanto en sus recorridos a colonias, como en su propiedad personas a bordo de camionetas los mantienen vigilados, pero aclaró, estas acciones no frenarán a Morena en el sur de la entidad.

Informó que estos hechos ya fueron denunciados a las autoridades municipales, luego de que el sábado durante su visita a Coatzacoalcos para el cierre de campaña regional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, un grupo de sujetos entraron a su vivienda para tomar fotografías.



Señaló que estos actos de acoso e intimidación, son parte de ir en primer lugar en la contienda electoral, los partidos políticos están nerviosos y no quieren perder el poder en Agua Dulce y eso los está obligando a recurrir a viejas prácticas ya bien identificadas.



“Hay presiones, algunos actos de intimidación en contra de su servidor, pero no nos vamos dejar, ni echar para atrás, al contrario, vamos a seguir adelante, porque el pueblo nos respalda, porque la voluntad del pueblo se tiene que respetar”, recalcó el candidato morenista.



Indicó que, aunque está situación continúe, esto no impedirá que el 4 de junio las personas decidan por quién votar: “Sabemos claramente que estos actos vienen de otros candidatos y de la propia maquinaria del Estado, no hay ningún temor de parte nuestra, estamos recibiendo coacciones muy fuertes, pero no nos vamos a dejar”, finalizó el candidato de Morena, quien cerró su campaña este lunes con un recorrido por la avenida principal de Agua Dulce.