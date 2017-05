Ex secretario de Granier, con 'tesoros' en EU

De modesto contador de los acaudalados de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, exsecretario de Finanzas de Andrés Granier Melo, se convirtió en un sexenio en un acaudalado multimillonario con propiedades de súper lujo en zonas exclusivas de Nueva York, Miami, Houston y Hollywood, en Estados Unidos (EU), con valor aproximado de 50 millones de dólares.



Según revela el diario Tabasco Hoy, de acuerdo con el Programa de Fuerzas de Tarea para la Fiscalización de Drogas del Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés), encargado de investigar a organizaciones de lavado de dinero en Estados Unidos (EU), le descubrió aparte de las propiedades, seis cuentas bancarias, una de ellas en el paraíso fiscal de Bermudas.



Tanto las propiedades como las cuentas bancarias le fueron incautadas a Saiz Pineda, luego de que la policía arrestara la semana pasada en una de sus residencias en Houston, Texas, a su esposa Silvia Beatriz Pérez Ceballos.



Saiz Pineda, quien se encuentra preso en un centro penitenciaron de Villahermosa, desde el 8 de junio de 2013, en la aduana de Reynosa, tras intentar ingresar a Estados Unidos, posee nueve propiedades.



El Departamento de Justicia de EU busca confiscar al extesorero de Granier una mansión en la ciudad de Sugar Land, considerada la tercera mejor ciudad para vivir en los Estados Unidos, ubicada en el condado de Fort Bend, Texas, valuada en dos millones de dólares.



Y justo en esa residencia el pasado miércoles 24 de mayo, agentes norteamericanos detuvieron a la señora Pérez Ceballos.



Además, se le encontró otra propiedad ubicada en el número 6 de la calle Langstone Place, de la exclusiva zona residencial The Woodlands, cuyo valor oscila en dos millones de dólares.



LA ‘JOYA DE LA CORONA’ EN NUEVA YORK

Asimismo, la considerada “Joya de la Corona” se encuentra en Nueva York, en el 255 East de la calle 74, a sólo cuatro cuadras del emblemático Central Park: una de las zonas de más alta plusvalía de todo Estados Unidos, con un valor de 5.3 millones de dólares.



La propiedad fue construida en el barrio de Upper East Side en el distrito metropolitano de Manhattan, uno de los más exclusivos, cerca del Times Square, la Quinta Avenida, el Museo de Arte Moderno (MoMA) y el Metropolitan Museum.



Además, el extesorero de Andrés Granier adquirió en Miami tres condominios, uno de ellos de súper lujo con un valor superior a los 12 millones de dólares.



Las tres propiedades están enclavadas en Sunny Isles Beach, al sur de la Florida, un centro de playa que se publicita en Internet como el “número uno de los diez principales destinos de los Estados Unidos; dos de los condominios se ubican en una torre ubicada en el número 17121 de la avenida Collins.



Cada uno de estos departamentos tienen un valor de dos millones de dólares, según páginas especializadas en la compra-venta de bienes raíces.



Unos cuantos metros adelante se encuentra el tercer piso ubicado en el número 18555 de la misma avenida Collins. Todos dentro del mismo complejo turístico.







VECINO DE LAS ‘ESTRELLAS’ EN HOLLYWOOD

De acuerdo al Tabasco Hoy, Saiz Pineda adquirió otro condominio más, valuado en cinco millones de dólares en The Century, un rascacielos de condominios de 42 pisos y 146.5 metros de altura que se yergue en la zona de West Hollywood, en Los Ángeles California, a espaldas de la Avenida de las Estrellas.



El lugar está en el corazón de Los Ángeles, a unos pasos de los estudios de cine de 20 Century Fox, a los que el edificio debe su nombre, y a unas cuadras del glamoroso suburbio de Beverly Hills”, se lee.



Este edificio fue diseñado por el arquitecto Robert AM Stern y cuenta con 1.6 hectáreas de jardines diseñados por la paisajista Pamela Burton; posee una piscina y cabañas privadas, así como un gimnasio y sala de spa, un restaurante de alta especialidad, así como una sala de cine propia.





INFORMACIÓN TOMADA DE:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/29/1166371