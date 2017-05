Denuncian ante PGR a candidato de Otatitlán por usurpar profesión de médico por 30 años

Marcelino Pablo/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-29-18:22:08 Otatitlán El Secretario del Partido Morena en la entidad, Yair Ademar Domínguez Vázquez

Este Lunes fue denunciado ante la PGR, el candidato a la presidencia municipal de Otatitlan, Abel Cuevas Palmero, por la alianza Que Resurja Veracruz, que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista (PVEM), ya que se ha hecho pasar por medico desde hace 30 años, careciendo de título y cedula profesional.



Según se expresa en una denuncia de hecho presentada por el Partido Morena ante la Procuraduría General de la República (PGR), el cargo es por Usurpación de Profesión, siendo el caso que incluso las recetas que emite no cuentan con el número de cedula profesional, y quienes la reciben encuentran problemas en farmacias para que las recetas sean surtidas.



precisó que se enteraron de la situación por el sentir de la población de Otatitlán, y consideran que una situación así no puede ser dejaba de lado, ya que Cuevas Palmero, según la denuncia sin título y cedula profesional, da consultas y emite recetas sin estar presuntamente certificado para ello, por lo cual se solicita a la PGR que investigue.



Domínguez Vázquez externó que el caso tiene la vertiente de que Cuevas Palmero fue, hasta antes del proceso electoral, galeno al servicio del municipio, y pues ahí tendría responsabilidad el Presidente Municipal Constitucional, Jorge Guerrero García, por haber contratado a quien no tiene, si es que no la tiene, la certificación correspondiente como médico titulado.