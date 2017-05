Sin aparecer madre y bebé en Las Choapas

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-28-22:15:51 Las Choapas Sin rastros sobre el paradero de la madre y la pequeña

Seis días se cumplen de la desaparición de la joven, Carolina Isabel “N” (21), quien desde el pasado 23 de mayo salió con su bebé en brazos y hasta el momento, la familia desconoce su paradero, por lo que autoridades ministeriales mantienen la búsqueda y localización.



Como oportunamente se dio a conocer, la madre de familia Blanca Estela López Carmona, denunció la desaparición de su hija, Carolina Isabel “N” (21), quien salió de su domicilio en la colonia Aviación.



La mujer desconoce la ropa que vestía su hija, pues vivía con su esposo Mario “N”, aunque tenían comunicación diaria vía telefónica, pero a partir de la fecha antes mencionada, su primogénita dejó de responderle los mensajes de textos.



En ese momento fue a casa de su hija para saber su integridad física y a su vez, llevarle una andadera, pero no encontró a nadie, pues la casa estaba cerrada sin que a la fecha se sepa el paradero de la joven.





SOSPECHAN DEL HIJO DE CANDIDATA PAN-PRD



Dicho caso sobre su desaparición junto a su bebé de ocho meses, ha generado diversas especulaciones en las redes sociales por parte del marido de la joven y Antonio Pouchoulén López, hijo de la candidata a la alcaldía del PAN-PRD, Carolina López Aguirre.



El marido de la desaparecida se presentó voluntariamente a la fiscalía para manifestar que, no buscaran a su esposa, ya que se había ido con Antonio Pouchoulén López, así lo redactaba en una carta.



De igual manera, se presentó Pouchoulén López para indicar que, efectivamente un día antes tuvo comunicación con la joven, Carolina Isabel “N”, a quien ayudó con unos medicamentos, pero no volvió a saber de ella.



Mario “N”, esposo de la desaparecida, presuntamente ha recibido amenazas en las redes sociales por parte del hijo de la candidata, quien se ha negado a declarar formalmente en la fiscalía; mientras la familia de la joven se encuentra preocupada por su integridad física y la del bebé.