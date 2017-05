En Nueva Alianza, estamos listos para dar resultados

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-28-22:13:03 Coatzacoalcos Cerca de cinco mil personas acudieron este domingo al cierre de campaña del candidato de Panal a la alcaldía de Coatzacoalcos, Adán Escobedo Morales, abarrotando el salón Premier

Con un salón Premier abarrotado de ciudadanos, este domingo Adán Escobedo Morales, candidato del Partido Nueva Alianza (Panal) a la alcaldía de Coatzacoalcos, realizó su cierre de campaña, invitando a la gente a ejercer su derecho de votar en las urnas el próximo 4 de junio, pidiendo que no se dejen convencer por despensas o dádivas en efectivo, ya que éstas representan cuatro años más de pobreza en el municipio.



Escobedo Morales estuvo acompañado del primer aliancista en Coatzacoalcos, Gersaín Hidalgo Cruz; el coordinador distrital de Panal, Becker Martínez Santos, así como de los 26 ciudadanos que conforman su planilla de ediles y suplentes.



“Hoy se cumple una etapa y faceta importante, ya no de proyectos, sino de lo que se va a hacer, pero al final de cuentas quienes van a tomar la decisión para el domingo 4 de junio van a ser todos ustedes… no vamos a quitar el programa 65 y Más, traeremos becas, pero de nada sirve traer programas si no rescatamos a Coatzacoalcos y al país, ¡Ya basta de tanta injusticia! Nueva Alianza no los va a engañar, porque tenemos al presidente que será Adán Escobedo”, expresó Gersaín Hidalgo ante más de cinco mil personas, que al unísono vitoreaban “Nueva Alianza”.



Tras su intervención, Adán Escobedo comentó que durante el mes de campaña la ciudadanía le expresó su hartazgo por la inseguridad y los servicios públicos deficientes, además hizo énfasis en que es necesario reforzar las acciones en el municipio, también pidió a los demás aspirantes de otros partidos a conducirse con respeto en la jornada electoral y a acatar los resultados de ésta.



“Gracias por compartir este tiempo con nosotros, agradezco a la planilla, de la que me siento muy honrado, a mi no da pena ni vergüenza, ellos me honran acompañándome, porque son gente honesta y trabajadora que lo único que pedimos es una oportunidad para darle resultados a Coatzacoalcos, no les vamos a fallar”, dijo Adán Escobedo, quien al igual que Gersaín Hidalgo, agradeció a la Sindicato Único de Empleados Municipales el respaldo que les han brindado en la campaña.



“Todo Coatzacoalcos no quiere más promesas, no quiere saber de políticos y de gente corrupta que solamente quiere una oportunidad más para seguir robando, lo que la gente quiere son gestiones y hechos, pero sobre todo resultados para Coatzacoalcos”, expresó el candidato a la alcaldía, quien reiteró que Panal es un partido incluyente, en el que la participación es importante para todos, por lo que tanto adultos mayores, mujeres y jóvenes tendrán cabida en las acciones de gobierno.



Por último Adán Escobedo advirtió que hay personas de otros partidos que con despensa y dinero pretenden comprar el voto, por lo cual pidió a la ciudadanía no dejarse sorprender y ejercer el sufragio libremente.