Reta Dante a Yunes Linares a ‘que ponga día y hora para debatir los problemas de Veracruz’

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-05-28-22:37:41 Xalapa Dante Delgado Rannauro, líder nacional de Movimiento Ciudadano.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, retó al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a debatir durante su visita al municipio de Misantla.



“Dante Delgado le dice que ponga día y hora para debatir todos los problemas de Veracruz”, aseveró el dirigente de MC durante el mitin de cierre de campaña del candidato a la alcaldía de Misantla, Arturo Aguilar Fernández “El Toro”.



Además, Delgado Rannauro denunció que Miguel Ángel Yunes Linares es un personaje que siempre ha estado marcado por actos de traición y que el pueblo veracruzano no debe olvidar su pasado.



“Es un hombre que no le ha servido a Veracruz y que donde ha estado está marcado por actos de traición”, dijo el dirigente naranja durante el acto político en Misantla.



“Yo estoy aquí para pedirles que recuperen la memoria, porque Miguel Ángel Yunes no es un hombre de ideas como lo es Lázaro Cárdenas, es simplemente un trepador político, un oportunista de la política”, expresó.



Añadió que Miguel Ángel Yunes Linares quiere confrontar a los actores políticos del estado. “Ese es el perfil de ese hombre que quiere confrontar a todos escondiendo la realidad de sus pasado”.