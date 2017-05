Para el pueblo de Coatzacoalcos; habrá empleo y seguridad: Carlos Vasconcelos

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-28-22:04:00 Coatzacoalcos Cerca de 10 mil almas se congregaron en el parque Independencia, durante el cierre de campaña del candidato del PRI-PVEM, Carlos Vasconcelos

“Soy un hombre común como ustedes, vengo de la clase obrera y vengo a servirles y así lo seguiré haciendo cuando llegue al palacio municipal de Coatzacoalcos”.



Así lo afirmó ante cerca de 10 mil personas congregadas este domingo por la tarde en el parque Independencia de Coatzacoalcos, Carlos Vasconcelos Guevara, candidato del PRI-PVEM a la alcaldía, durante su cierre de campaña en esta ciudad.



En punto de las seis de la tarde, Carlos Vasconcelos llegó a la explanada del parque que lucía completamente abarrotada, donde las miles de personas que se congregaron llegaron por su propio pie, sin ser acarreados.



Ahí, mujeres, hombres, jóvenes y personas de la tercera edad, así como algunos discapacitados, con pancartas hechas a mano, agradecían al candidato el apoyo que durante años les ha demostrado en sus colonias.



Sin subir al estrado del parque, desde la misma altura donde se encontraban las personas que lo esperaban, Carlos Vasconcelos les agradeció su presencia y les dijo:



“Agradezco a todos ustedes y a todos mis compañeros, que han permitido que por primera vez un obrero pueda servir al pueblo de Coatzacoalcos”.



Caminando entre la gente que llegó hasta el parque para apoyarlo, el candidato del PRI-PVEM les dijo que esta ha sido una campaña diferente.



Enfatizó que ya se acabaron los tiempos de tirar el dinero del pueblo en espectaculares, en gorras y camisetas que no le sirven a un pueblo que tiene hambre y que necesita trabajo.



También se acabaron las vallas que dividen a la gente, porque nadie es más que otro para tener un lugar privilegiado, que las personas que estarán con él en su gobierno tendrán que trabajar en las colonias y localidades, atendiendo las necesidades del pueblo.



Dijo que sus padres y él son de Coatzacoalcos, que aquí ha vivido y todos lo conocen, que no necesita de líderes nacionales que vengan a cerrar campaña, porque ellos no van a gobernar.



“Me duele ver a mi pueblo con enfermedad, que no tiene dinero para poder ir a ver a un médico, a un especialista, vamos a abocarnos en cada colonia en seguridad, empleo, infraestructura, agua, luz”, dijo.



Afirmó que en su gobierno como presidente municipal en Coatzacoalcos habrá empleo, seguridad, salud, infraestructura, agua, programas alimenticios, alumbrado y deportes.



Abundó que conoce la problemática del municipio y que la sabrá enfrentar. “Tengan confianza que estarán seguros conmigo, porque lo sé hacer, soy hombre de palabra he cumplido hasta hoy lo que he prometido y lo seguiré haciendo”, les dijo.



Agregó que en cada colonia a prometido que donde haya un terreno del Ayuntamiento habrá granjas de mojarra talapia, gallinas ponedoras, porque se tiene que llevar comida para esa gente.



Mencionó que hay programas donde regalan todo eso y que hay que hacerlo con honestidad y rectitud y que él sabe cómo hacerlo, sin necesidad de ser corrupto o traidor como otros candidatos, que solo buscan servirse del pueblo de Coatzacoalcos.



Refirió que la inseguridad no es privativa de Veracruz o de Coatzacoalcos, que reconoce la gravedad de la situación, pero que en otros lugares se han instalado programas que han dado resultados y ha bajado la incidencia, por lo que estos llegarán al municipio.



Pidió a la gente que esté pendiente en las casillas el próximo 4 de junio día de la elección, porque hay quienes dentro del mismo partido están traicionando y que eso no se puede permitir, porque antes que los intereses personales debe estar el interés de la gente.







EN EL 2018

Como presidente municipal de Coatzacoalcos, Carlos Vasconcelos promete:

Empleo

Seguridad

Salud

Infraestructura

Agua

Programas alimenticios

Alumbrado

Deportes.