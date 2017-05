Siguen las fallas eléctricas en Agua Dulce Tweet Este fin de semana, volvieron a darse sobrecargas en las líneas de media y baja tensión en la colonia 4 Caminos y el Muelle, en donde vecinos de varios locales y casas, se asustaron, pero afortunadamente no paso a mayores solo la baja de energía, aunque este es un ejemplo de varios que pasa en la ciudad ya que varias colonias están sufriendo varios apagones Agua Dulce - 2017-05-28 18:31:48 - C. Augusto Fabre / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-28-18:32:11 Agua Dulce Reventaron estas líneas pero afortunadamente solo fue una descarga Este fin de semana, volvieron a darse sobrecargas en las líneas de media y baja tensión en la colonia 4 Caminos y el Muelle, en donde vecinos de varios locales y casas, se asustaron, pero afortunadamente no paso a mayores solo la baja de energía, aunque este es un ejemplo de varios que pasa en la ciudad ya que varias colonias están sufriendo varios apagones.



Con las altas temperaturas, explicaron algunos trabajadores de la CFE que, climas y aparatos electrodomésticos consumen mayor energía, por lo tanto algunas líneas no resisten por lo que se sobrecargan y varios transformadores se “botan”, la mayoría de las quejas es por este sentido pero ante las escasas guardias algunas colonias se quedan sin energía varias horas.



La situación de la calle 20 de mayo es difícil ya que vecinos señalan que ayer de nueva cuenta se quedaron sin energía eléctrica y no han podido dormir en 3 días, a pesar d que ya se reportó aún esperan el transformador de luz, de igual manera están calles de la 1005 y Allende.



Por tal motivo las familias señalan que, son los niños y los adultos mayores, quienes más sufren esta pérdida de energía por lo que piden a la CFE agilicen sus guardias al llamado de la ciudadanía.

