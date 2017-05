Cancela OPLE debate de candidatos de Úrsulo Galván

Gary Montes/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-28-18:28:23 Emiliano Zapata l Organismo Público Local Electoral (OPLE) extendió una cordial invitación a realizar el ejercicio democrático para informar a la ciudadanía sobre sus propuestas para así ganar su sufragio el próximo 4 de junio.

De una lista de siete candidatos registrados para ocupar el próximo cargo de alcalde del municipio de Úrsulo Galván, solo tres candidatos se registraron para participar al debate municipal del OPLE, evento que se efectuó en un salón ubicado en la cabecera distrital ubicado en municipio de Emiliano Zapata.



Desafortunadamente, dos de los únicos candidatos registrados optaron de último momento no asistir a este significativo ejercicio de la democracia, por otra parte, este órgano local determinó como parte de los lineamientos cancelar el debate porque por lo menos deben existir dos candidatos para esto.



La ciudadanía galvanence se quedó con las ganas de presenciar vía internet el debate, los faltantes fueron Pedro Domínguez Castillo del PRI y Freddy Meneses Camargo del Partido de Trabajo, si así no cumplen con este simple ejercicio de la democracia como pretender ocupar un cargo del alcalde así concluyó un ciudadano bajo el nombre de Juan M.L.



Los candidatos Enrique Benítez Ávila, del PAN, Juan Perdomo López de Movimiento Ciudadano, Paula Bonfil de MORENA y Lourdes Camargo de Nueva Alianza, simplemente no se registraron mostrando una falta de civilidad ante el electorado galvanence terminando defraudado.



Víctor Manuel arroyo concluyó su participación declarando que esto es una grande pena no poder ejercer esta democracia, ''así no llegaremos a un verdadero cambio, esto es una completa burla para todos, pero esto me motiva para seguir buscando el apoyo de toda la ciudadanía para realizar lo imposible que sea posible para una nueva era en este municipio de Úrsulo Galván este próximo 4 de junio''