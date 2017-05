Con Morena, Coatzacoalcos va a ganar: Víctor Carranza y AMLO

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-27-22:40:01 Coatzacoalcos

Al realizar este sábado su cierre de campaña ante cientos de ciudadanos que se congregaron en el Parque Independencia, Víctor Carranza, candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Coatzacoalcos afirmó que este 4 de junio el cambio verdadero llegará a Coatzacoalcos.







Acompañado de Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Carranza Rosaldo pidió a los ciudadanos ejercer un voto útil por el municipio, no desperdiciándolo en aquellas fuerzas que no tienen la posibilidad de ganar ni en las que representan más de lo mismo.







“Estamos a sólo 8 días de sacar del atolladero a nuestro municipio, al que tanto han saqueado, del que se han enriquecido, al que han ensangrentado, pero ya no más: ¡con su voto por Morena, este domingo 4 de junio, eso va a cambiar!”, comentó.







Con Andrés Manuel López Obrador como testigo el abanderado de Morena reiteró su compromiso de no mentir, no robar y no traicionar e indicó que como presidente municipal habrá de llevar más y mejores servicios a las más de 200 colonias de Coatzacoalcos: más y mejor agua, drenajes donde no los hay, modernización de la infraestructura de la ciudad, un servicio de recolección de basura eficiente, la generación de energía a través de desechos, con un cabildo itinerante que vaya a atender a la gente hasta sus colonias.







“Con nuestro voto por Morena el próximo domingo 4 de junio vamos a decirles a los de la mafia del poder, a los del PRIAN que no nos van a volver a ver la cara. Que un cambio es posible con la fuerza del pueblo, con el voto por Morena y su servidor el próximo domingo 4 de junio” y recordó que solo faltan 8 días para las elecciones.







Por su parte, en su discurso, López Obrador le dijo a la gente de Coatzacoalcos que con Víctor Carranza y con Morena, el municipio saldrá de la situación que ha vivido, por lo que hay que votar por la esperanza y por el cambio.