México cae ante Croacia en el amistoso de Los Ángeles

Pese a que Javier Hernández marcó su gol 47 con la playera del Tri, la Selección Nacional no pudo vencer a su similar de Croacia, selección que se llevo la victoria del partido amistoso disputado en Los Angeles al marcarle dos goles al combinado tricolor.



El duelo disputado en el Memorial Coliseum comenzó con buen nivel, ambas escuadras arrancaron con mucha intensidad. México tuvo por varios momentos el control del esférico, aunque los europeos generaban jugadas de peligro, que por suerte no podían concretar.



Fue hasta el minuto 36 cuando Croacia rompió el cero del marcador, luego de una buena jugada colectiva que terminó con un remate de Cop, en esta acción la desconcentración de la zaga azteca salió a relucir



México todavía no se reponía, cuando dos minutos después Reyes cometió un terrible error que aprovechar Tudor para vencer a Memo Ochoa.



En la parte complementaria, el Tri trató de reducir la ventaja de los croatas; sin embargo, no podía mandar el esférico al fondo de la portería rival.



Guardado, Chicharito, Peralta y Jonathan dos Santos tuvieron algunas oportunidades claras, que gracias al buen trabajo de la defensiva croata y de su portero terminaron lejos de su objetivo.



Fue hasta el minuto 86 cuando Hernández consiguió el único tanto para México tras rematar de cabeza un centro de Guardado, aunque ya no sirvió de mucho para la Selección.











