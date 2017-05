Buscan cerrar refugio de mascotas de Acayucan

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-27-21:34:05 Acayucan En el refugio temporal las mascotas rescatadas son objeto de alimentación, curación y esterilización, para ser dadas en adopción

“Si de Jesucristo hablaron que no hablarán de nosotros los activistas voluntarios, nos encontramos con situaciones de origen político y de religión, que están en contra del Refugio de mascotas rescatadas”, contestó la activista y vocera de la fundación “Respeto a los Animales”, señora ” Edith de Gómez.



Lo anterior en respuesta a la advertencia de vecinos del Refugio Temporal ubicado en la calle del Retorno 2, de la colonia Revolución, de esta ciudad, de recabar firmas para que dicho refugio sea retirado, bajo la acusación de que ahí lo que ocurre en realidad es “maltrato animal”.



“Yo ya no voy a contestar, las mascotas están en una propiedad privada, que hablen lo que les vengan en gana, la persona que ha estado enviando los audios está molesta, porque le quitamos un perrito que había tomado en adopción, lo hicimos porque a cada adopción se le da un seguimiento, no podemos permitir que se maltrate a las mascotas que ya fueron adoptadas,, ese es el motivo de su enojo hacía nosotros”, explicó la señora de Gómez con voz cansada.



De acuerdo al más reciente audio, una voz femenina dice: “Por favor, como periodista por favor háblele a quien le tenga que hablar, esos pobres perros gritan de día y de noche, porque se están muriendo de hambre, ya se han muerto más de tres, se mueren de sed y de hambre porque es mentira que los estén cuidando, no les dejan agua ni les dan de comer, no tienen sombra y con estos calorones, imagínese usted; así para que los traen, que los dejen andar caminando, porque así, ellos solos buscan su agua y su comida”.