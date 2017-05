Vamos a trabajar juntos por Coatzacoalcos: Carlos Vasconcelos

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-27-21:30:12 Coatzacoalcos

En la recta final de sus reuniones con diversos habitantes de colonias, sectores empresariales, clubes deportivos, asociaciones civiles, con jóvenes estudiantes, el amigo de todos, Carlos Manuel Vasconcelos Guevara dijo que no atenderá los problemas desde el escritorio, irá junto con la gente al área donde debe haber acciones concretas.



Durante el día sostuvo una acción con jóvenes que acudieron a un foro denominado "lluvia de ideas" organizado por la Asociación Civil, Mejorando Vidas por Coatzacoalcos, al que fue invitado junto a dos candidatos más que desecharon la invitación, ahí, la participación de los jóvenes fue concreta al cuestionar al candidato sobre educación, deporte, cultura y salud.





VAMOS JUNTOS POR ACCIONES CONCRETAS PARA LA CIUDAD



El abanderado Carlos Vasconcelos les dijo que deben de luchar juntos, pueblo y gobierno para dar solución a los problemas de la ciudad, de la colonia, de tú calle; con esas acciones se pueden rehabilitar parques y jardines para una sana convivencia familiar, de vecinos y con ello retomar los valores que se han perdido, además acciones para combatir la inseguridad, porque entre todos es más fácil, les dijo.



Vasconcelos Guevara expresó a los jóvenes sobre acciones a realizar para evitar que se queden sin estudiar por falta de espacio y infraestructura, habló sobre apoyo al transporte.





ACCIONES DE SALUD PARA PREVENIR ENFERMEDADES



Así también les mencionó los programas de salud que se activarán después del cinco de junio, como es las mastografías, estancia para aplicaciones de quimioterapia, entre otras en materia de salud.



Habló sobre saneamiento integral de aguas residuales, las cuales no deben correr a cielo abierto, para ello, se darán acciones de entubamiento con lo que evitarán enfermedades en quiénes viven en zonas cercanas a ellos.





TODOS CON CARLOS VASCONCELOS EL AMIGO DE COATZACOALCOS



Una amena convivencia fue las que sostuvieron los ciudadanos con su candidato, al que llamaron su futuro presidente, del que saben es un hombre recto, de palabra y que sí cumple, ante todo de principios y valores, refrendaron su apoyo habitantes de la colonia, Santa Rosa, 20 de Noviembre, Villas la Rivera.



Participando en foros, con jóvenes, presidentes de ligas y clubes deportivos, donde interactuaron con soluciones viables a infraestructura deportiva, donde están de acuerdo en trabajar juntos para el rescate de estas áreas, así como la creación de la ciudad deportiva.



El amigo de los porteños, Carlos Vasconcelos Guevara, comento sobre las acciones de la ciudad deportiva donde todos deben de participar y hacer realidad ese sueño.





EL CIERRE SIN ACARREADOS



Finalmente invitó a todos para acudir de propia voluntad al cierre de campaña a realizar este domingo 28 de Mayo en punto de las 18:00 horas en el parque Independencia, dijo que será un cierre sin acarreados, sin gente de otros municipios y sin padrinos que vengan a levantar la mano, "aquí va a gobernar la persona, no el partido, aquí va a gobernar el que ustedes ya conocen y que seguirá ayudando, porque mi pasión es servir".