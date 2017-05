MAYL debe gobernar con transparencia: Ruffo

El senador panista por Baja California, Ernesto Ruffo Appel, consideró que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares debe gobernar con transparencia.



En conferencia refirió que \"para ser candil de la calle, hay que se lumbrera de la casa\" por lo que lo exhortó a remitir el ajuste presupuestal de este año al Congreso del Estado.



En ese tenor refirió que el gobierno de Yunes Linares está iniciando y está sentando las bases de la transparencia para sancionar a quienes hicieron uso de los recursos públicos del estado y rindan cuentas ante la ley para hacer justicia.



Asimismo refirió que el PRI ya dejó de ser su principal adversario en la elección presidencial del próximo año, por \"lo rata que ha sido\".



\"El PRI ya no tiene cara, con lo rata que ha sido, con todo lo que se han robado, con todo este agobio de la corrupción en la que siempre medraron. Yo creo que el principal adversario que tiene México es la corrupción, el PAN es una herramienta de los mexicanos para poder resolver ese problema de la corrupción\", dijo.



Asimismo consideró que se debe clarificar el rumbo del país porque el sistema de los partidos políticos y la forma en que se ha gobernado no da para más, al tiempo que justificó la posible alianza PAN- PRD para 2018 en la elección presidencial.



En conferencia de prensa en Xalapa a donde acudió para apoyar a la candidata de la alianza PAN-PRD a la alcaldía, Ana Miriam Ferráez Centeno, remarcó que avalar las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de la República significaría un retroceso.



\"Tenemos que tener claro un rumbo nacional, porque el actual ya se agotó, entonces sí se ve importante el buscar estar platicando con otros partidos políticos. El señor López Obrador, a mi juicio, significa un salto para atrás. Ya ven cómo designó a la candidata a gobernadora en el Estado de México, fue su propia institución, es solo un movimiento del cuál es propietario él, que se llama Morena, no es un hombre de instituciones\".