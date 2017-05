Este 4 de junio el sur de Veracruz será Morena: Sergio Guzmán

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-27-19:33:31 Agua Dulce Sergio Guzmán Ricárdez, flanqueado por Andrés Manuel López Obrador y Rocío Nahle García

“Hoy escuchamos el grito del pueblo y es muy claro, el pueblo quiere trabajo, justicia, quiere un cambio verdadero, la decisión está tomada, este 4 de junio el sur de Veracruz será Morena”, afirmó Sergio Guzmán Ricárdez, candidato a la presidencia municipal de Agua Dulce por Morena, tras acompañar a Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional en su visita por Coatzacoalcos la tarde de este sábado.



Durante su gira de trabajo por la ciudad de Coatzacoalcos, Andrés Manuel López Obrador, destacó el trabajo político y reconoció el liderazgo de Sergio Guzmán Ricárdez, quien dijo, será el próximo alcalde de Agua Dulce, municipio donde el líder nacional de Morena vivió cuando era niño.



Recordó que será en el municipio hidrómilo, donde se abrirá la universidad, para que los jóvenes aguadulceños, tengan la oportunidad de estudiar, otorgándoles las herramientas integrales para que concluyan su educación profesional y puedan tener mejor ingresos en el campo laboral.



Sergio Guzmán Ricárdez, fue flanqueado por Andrés Manuel López Obrador y Rocío Nahle García, quienes le levantaron las manos al candidato de Morena a la alcandía de Agua Dulce, quien encabeza las preferencias electorales de acuerdo con los últimos sondeos de opinión.





ELECCIÓN DE ESTADO



“Ante un estado que quiere apropiarse de la elección y una mafia priísta que se aferra al poder a través de las más rancias prácticas, el valor del pueblo no se va a doblegar, se lo he dicho a mi gente de Agua Dulce, agarren todo lo que les ofrezcan porque viene de nuestro mismo dinero, pero el voto dénselo a Morena” recalcó, Guzmán Ricárdez al referirse a las dádivas que otros candidatos están ofreciendo a manera de coacción al voto.



El candidato de Morena, hizo mención de la labor que los diputados de su partido han realizado en defensa del pueblo desde sus curules, siendo los únicos que donan la mitad de su salario para impulsar la educación de manera directa a través de las universidades de Morena, además de haber sido los únicos que votaron en contra del gasolinazo que ha pegado de manera directa en la economía de todas las familias.



“Somos muchos, somos miles los que no permitiremos más elecciones de estado, los que desterraremos a los corruptos de nuestro gobierno y tomaremos las riendas de nuestra democracia, ni México ni Veracruz aguantan más desfalcos y lo demostraremos en las urnas esta elección”, afirmó el abanderado de Morena.